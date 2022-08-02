Баскетбольный щит на площади Ленина вышел из строя

02.08.2022 | 18:36

Скамейки запасных пустуют, так же как и сама спортивная площадка, расположенная под окнами регионального правительства. Один из баскетбольных щитов пришел в негодность, судя по всему, благодаря какому-то безграмотному человеку, который не сумел прочитать специальную табличку. На ней красным по белому написано «На кольцах не висеть». В итоге четыре металлических болта не выдержали веса вандала.

«Приходится констатировать, что у нас не все молодые люди воспитанные и культурные. Не уважают труд других людей, не уважают увлечения других людей. У нас достаточно по городу турников, на которых можно испытать свою силу и подтягиваться. Мое отношение крайне негативное к этой истории», - сообщил первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Эдуард Копылов.

Представители Министерства физической культуры и спорта Пензенской области пообещали в ближайшее время привести в порядок баскетбольную конструкцию, чтобы любители игры с оранжевым мячом вновь собирались на площади Ленина. Установки для стритбола появились в центре города в середине июля.

«Наконец-то о нас позаботились, поставили кольца отличные. Стало интереснее играть. Приходилось все время искать площадки. Не хватает мячей, потому что не у всех есть деньги, и было бы неплохо, если бы прорезинили площадку вокруг колец», - предложил житель Пензы Егор Хлебунов.

Кстати, история с оторванным баскетбольным кольцом еще не закончилась. Поисками вандала, испортившего областную собственность, займутся компетентные службы.

«Будем смотреть видеозаписи с камер, кто это сделал, подключать органы безопасности, чтобы нашли хулиганов, чтобы впредь такого больше не было», - рассказал Эдуард Копылов.