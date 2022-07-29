Общество

Пензенская кукушка снова стала показываться из часов

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В Пензе отремонтировали механизм легендарных часов с кукушкой, установленных на улице Московской. Об этом пресс-служба администрации города сообщила в пятницу, 29 июля, наглядно продемонстрировав работу объекта.

Сами часы время показывали правильно, но после одного из мощных ливней дверцы башни перестали открываться, кукушка оставалась взаперти.

Сотрудники предприятия «Пензавтодор», которые отвечают за функционирование объекта, смогли починить механизм.

Предполагалось вызвать на помощь специалиста из Сердобска, где создавалась внутренняя часть конструкции, но удалось обойтись своими силами.

Достопримечательность появилась в Пензе в 1974 году. Часы горожане полюбили сразу, у них назначали встречи, свидания, родители приводили сюда детей. Объект и по сей день пользуется популярностью.

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Источник — видео t.me/admpenza
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Гость||

Ну и здорово! Классс!

Гость||

птица должна на свободе быть

Гость||

У буртасов кукушка выглядывает?

Гость||

Уря! Все проблемы города решены!

Имя: Гость
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