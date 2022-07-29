Кузнечане обиделись на мэра, назвавшего вандалов «дебилами»

29.07.2022 | 11:37

Кузнечане обиделись на мэра Сергея Златогорского, назвавшего местных жителей «дебилами». Так он на последней планерке охарактеризовал людей, изуродовавших беседку на тропе здоровья.

«Беседку привели в порядок - ее частично превратили в дрова для шашлыков буквально через два дня после того, как ее торжественно покрасили и подремонтировали. Ну есть такие люди, к которым, наверное, слово «дебилы» применимо. Хоть это непарламентское выражение, но есть такая публика», - заявил Златогорский.

Тогда же он уточнил, что тропа здоровья не принадлежит муниципалитету, поэтому права местных властей по ее благоустройству ограничены. Тем не менее возможности будут искать.

Высказывание главы администрации задело горожан.

«Это уже не первый случай оскорбления кузнечан. Как вообще мэр может позволять себе такое?

Такие формулировки в адрес горожан в принципе не допустимы. Если есть конкретный подозреваемый, который занимался вандализмом, должны быть доказательства и суд. Если его нет, называть горожан «дебилами» недопустимо», - высказал свое мнение один из местных жителей в группе «Подслушано в Кузнецке» во «ВКонтакте».

Пользователь согласился, что в городе действительно имеются «повсеместные проблемы вандализма», и предложил следующие способы для их решения: установить хорошее освещение; регулярно вывозить мусор; создавать опрятный в целом вид дворов, аллей; системно косить траву, снимать выгоревшую рекламу; работать с занятостью молодежи с интересом и пользой; следить за общественным порядком.

«На нарушения должны реагировать соответствующие органы. За это в целом и отвечает сама администрация. Обзывать граждан «дебилами» и «больными на голову» точно никак не спасет ситуацию, а лишь усугубит. Кроме того, создает впечатление, что в городе таких большинство и с этим ничего нельзя сделать. Эта мысль ошибочна и вредна», - подчеркнул он.

Другой пользователь констатировал, что «умная молодежь в Кузнецке жить не хочет».

«Они сваливают в институт, устраиваются на работу, берут хату в ипотеку и видеть не хотят Кузнецк. А вы думаете, что нет в этом вины, что жить люди не хотят тут? Остальная молодежь вообще в школу толком не ходит. Раньше весь этот контингент в ПТУ после 9-го класса загоняли. А сейчас они типа дистанционно, а сами шкандыбаются по парку да у «Гулика» вопросы решают.

И вот они домучают 11 классов, идут на работу и ищут такую, чтоб поспевать в телефоне сидеть. И это будущее нашего города уже выросло, причем при вашем правлении. А сейчас еще чуднее поколение растет. Только вы этого упрямо не замечаете», - отреагировал горожанин.

Комментируя пост, некоторые из местных сочли, что нельзя перекладывать ответственность за воспитание детей на чиновников.

«Ну да, администрация еще и воспитанием детей должна заниматься... Вы уж палку-то не перегибайте! К администрации много вопросов, но все они куда более важные и куда более по адресу, чем ваши детско-подростковые»; «Мне все-таки думается, что воспитание детей в первую очередь зависит от родителей»; «Автор, та молодежь, о которой вы повествуете, действительно есть в городе, как в нашем, так и во всех остальных. Но 90% молодежи нашего города - воспитанные и приличные ребята. Сужу по друзьям и одноклассникам своих детей», - высказались они.