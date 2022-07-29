Общество

Кузнечане обиделись на мэра, назвавшего вандалов «дебилами»

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Кузнечане обиделись на мэра Сергея Златогорского, назвавшего местных жителей «дебилами». Так он на последней планерке охарактеризовал людей, изуродовавших беседку на тропе здоровья.

«Беседку привели в порядок - ее частично превратили в дрова для шашлыков буквально через два дня после того, как ее торжественно покрасили и подремонтировали. Ну есть такие люди, к которым, наверное, слово «дебилы» применимо. Хоть это непарламентское выражение, но есть такая публика», - заявил Златогорский.

Тогда же он уточнил, что тропа здоровья не принадлежит муниципалитету, поэтому права местных властей по ее благоустройству ограничены. Тем не менее возможности будут искать.

Высказывание главы администрации задело горожан.

«Это уже не первый случай оскорбления кузнечан. Как вообще мэр может позволять себе такое?

Такие формулировки в адрес горожан в принципе не допустимы. Если есть конкретный подозреваемый, который занимался вандализмом, должны быть доказательства и суд. Если его нет, называть горожан «дебилами» недопустимо», - высказал свое мнение один из местных жителей в группе «Подслушано в Кузнецке» во «ВКонтакте».

Пользователь согласился, что в городе действительно имеются «повсеместные проблемы вандализма», и предложил следующие способы для их решения: установить хорошее освещение; регулярно вывозить мусор; создавать опрятный в целом вид дворов, аллей; системно косить траву, снимать выгоревшую рекламу; работать с занятостью молодежи с интересом и пользой; следить за общественным порядком.

«На нарушения должны реагировать соответствующие органы. За это в целом и отвечает сама администрация. Обзывать граждан «дебилами» и «больными на голову» точно никак не спасет ситуацию, а лишь усугубит. Кроме того, создает впечатление, что в городе таких большинство и с этим ничего нельзя сделать. Эта мысль ошибочна и вредна», - подчеркнул он.

Другой пользователь констатировал, что «умная молодежь в Кузнецке жить не хочет».

«Они сваливают в институт, устраиваются на работу, берут хату в ипотеку и видеть не хотят Кузнецк. А вы думаете, что нет в этом вины, что жить люди не хотят тут? Остальная молодежь вообще в школу толком не ходит. Раньше весь этот контингент в ПТУ после 9-го класса загоняли. А сейчас они типа дистанционно, а сами шкандыбаются по парку да у «Гулика» вопросы решают.

И вот они домучают 11 классов, идут на работу и ищут такую, чтоб поспевать в телефоне сидеть. И это будущее нашего города уже выросло, причем при вашем правлении. А сейчас еще чуднее поколение растет. Только вы этого упрямо не замечаете», - отреагировал горожанин.

Комментируя пост, некоторые из местных сочли, что нельзя перекладывать ответственность за воспитание детей на чиновников.

«Ну да, администрация еще и воспитанием детей должна заниматься... Вы уж палку-то не перегибайте! К администрации много вопросов, но все они куда более важные и куда более по адресу, чем ваши детско-подростковые»; «Мне все-таки думается, что воспитание детей в первую очередь зависит от родителей»; «Автор, та молодежь, о которой вы повествуете, действительно есть в городе, как в нашем, так и во всех остальных. Но 90% молодежи нашего города - воспитанные и приличные ребята. Сужу по друзьям и одноклассникам своих детей», - высказались они.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

откуда мозги взялись,обижаться-то........

Гость||

кто как обзывается тот сам так и называется

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Но 90% молодежи нашего города - воспитанные и приличные ребята. Сужу по друзьям и одноклассникам своих детей
Конечно все воспитанные, или перед родителями такими кажутся.

Гость||

Кто сидит в подслушано,тот....

Гость||

Ну он реально ... и тут я запнулся, ибо мат использовать нельзя, а более мягкие выражения к нему не подходят ... короче моральный разложенец и недалекий человек! Ладно бы хоть что-то делал для города...фу

Гость||

Кузнечане, это хто, это хде ваще?

Гость||

за живое задел. Конечно если дебилы если срут там же где едят и там же спят. Привыкли жить в отхожем месте и все что их окружает стремятся в него превратить. Только камеры скрытые ставить и тех кого поймают с поличным штрафовать миллионов на 50 и конечности ломать без права оказания медицинской помощи

Гость||

дебилы и есть.От захолустья у людей крыша едит.

Гость||

Пора похоже и этого главу города менять!Одна в Краснодаре сделала людей виноватыми что квартиру купили и семью создали а ребенку мест в школе не хватило?Там на верху вы своих церберов из кабинетов посылайте на курсы управления гневом и по чаще пусть к людям выходят разговаривать а не в закрытых кабинетах заседать!

Гость||

Правильно он сказал - дебилы. Обиделись те кого это касалось. Не уродуйте окружающую среду, не гадьте где не попадя, и будет вам счастье. Порядочные граждане не обиделись.

Гость||

Собственно, а что не так? Особям, пустившим только что отремонтированную беседку на дрова, дали вполне адекватное определение их умственных способностей.

Гость||

По мере сил пытаются облагородить захудалый город, а местные это все ломают и загаживают. И какой смысл что либо для вас делать то? Вы рушите, а мэр виноват, ваши дети не учатся и хулиганят - опять мэр виноват. Очень удобная позиция.

Гость||

Лишнехромосомные кузнечане обиделись. Толерантнее надо быть в свои речах господин мэр. Называйте их, например, альтернативно-одарёнными. Они не поймут что про них))

Гость||

Так полиция же в данном городе существует?Златогорский подал заявление?раз ему все так не нравиться?Или он тоже понимает что полиция это просто название?Оскорблять все горазды а вот решить проблему?

Имя: Гость
Комментарий:

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