Мэр Кузнецка нашел характеристику для тех, кто изуродовал беседку

26.07.2022 | 10:05

Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский ответил на претензии по поводу удручающего состояния тропы здоровья. Жалобу, опубликованную 24 июля в местном паблике во «ВКонтакте», на следующий день обсудили на планерке в мэрии.

«Есть тропа здоровья на Лысухе, открыть-то открыли, но никто не наблюдает за ней. Начиная от лыжной базы тропа заросла крапивой в человеческий рост, баннеры с животными немного накренились, около лавочек мусор, беседка разобранная (осталась одна крыша), около нее мусора как на свалке», - констатировал житель города.

«Там у нас экологический совет героически упирается. Беседку привели в порядок - ее превратили в дрова для шашлыков частично буквально через два дня после того как ее торжественно покрасили и подремонтировали. Ну есть такие люди, к которым, наверное, слово «дебилы» применимо. Хоть это не парламентское выражение, но есть такая публика», - ответил на обращение в соцсети Златогорский.

Тропа здоровья не принадлежит муниципалитету, поэтому права местных властей по ее благоустройству ограничены. Тем не менее возможности будут искать.

«Для того чтобы там системно заниматься, нужны основания и права. Земля не наша, зона ответственности по большому счету не наша. Хотели сделать доброе дело - сделали его. Там же не поставишь у каждой лавочки и беседки полицейского, засады не организуешь. Это все рассчитано на людей, у которых все в ладу в душе и с мозгами», - резюмировал мэр Кузнецка.

Он поручил сотрудникам администрации поискать законодательные механизмы, которые позволили бы благоустраивать тропу здоровья на постоянной основе.