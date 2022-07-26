Общество

Паломники из Пензенской области вернулись из хаджа

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В Пензенскую область вернулись паломники, совершившие хадж. В этом году мусульмане впервые побывали в Мекке после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

В Саудовскую Аравию летали две группы пензенских верующих: в одной было 37, в другой 40 человек. Они выполнили все обряды.

«По словам Рифать-хазрата Абузярова, будучи паломником, обязательно нужно совершить три вещи: ихрам, то есть иметь определенное состояние, обход вокруг Каабы и стояние на горе Арафат», - сообщили на сайте пензенского Духовного управления мусульман.

Для паломничества достаточно и пяти дней, но, как правило, поездка длится около месяца.

«Хаджии знакомятся с местностью, привыкают к климату. Также они посещают мечеть аль-Харам, совершают малый хадж и прощальный таваф», - пояснили в ДУМ.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Зачем ?

Гость||

Хадж могут себе позволить только богатые люди. 10 тысяч долларов - сейчас минимальная цена. И это ещё не считая, сколько надо заплатить за попадание в списки

Гость||

Гость писал(a):

И это ещё не считая, сколько надо заплатить за попадание в списки
И здесь коррупция?

Гость||

Восток - дело тонкое.

Гость||

Считай лям баксов из Пензы увезли,а Московская вся в песке как в Саудовской Аравии))

Имя: Гость
Комментарий:

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