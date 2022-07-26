Паломники из Пензенской области вернулись из хаджа

В Пензенскую область вернулись паломники, совершившие хадж. В этом году мусульмане впервые побывали в Мекке после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.
В Саудовскую Аравию летали две группы пензенских верующих: в одной было 37, в другой 40 человек. Они выполнили все обряды.
«По словам Рифать-хазрата Абузярова, будучи паломником, обязательно нужно совершить три вещи: ихрам, то есть иметь определенное состояние, обход вокруг Каабы и стояние на горе Арафат», - сообщили на сайте пензенского Духовного управления мусульман.
Для паломничества достаточно и пяти дней, но, как правило, поездка длится около месяца.
«Хаджии знакомятся с местностью, привыкают к климату. Также они посещают мечеть аль-Харам, совершают малый хадж и прощальный таваф», - пояснили в ДУМ.
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