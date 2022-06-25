Общество

Пензенские мусульмане после двухлетнего перерыва отправятся в Мекку

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В пятницу, 24 июня, на заседании рабочей группы совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при региональном правительстве обсуждалась организация хаджа (паломничества в Мекку) мусульман Пензенской области.

В 2021 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции Саудовская Аравия была закрыта для паломников. Однако в 2022-м власти страны приняли решение предоставить возможность иностранным гражданам совершить хадж.

На заседании речь шла об основных медицинских процедурах, установленных Министерством здравоохранения Саудовской Аравии, которые необходимы паломникам в Мекку и Медину в текущем году.

Эксперты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области рассказали о требованиях по вакцинации от ряда инфекционных заболеваний.

Как сообщили в областном министерстве внутренней и информационной политики, для паломнических групп будут подготовлены методички аналогичного содержания - в них будут освещаться основные медицинские требования.

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