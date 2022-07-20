20.07.2022 | 15:57

В среду, 20 июля, в пензенской Госавтоинспекции произошел технический сбой, связанный с передачей данных.

Из-за этого в регистрационно-экзаменационных подразделениях временно перестали предоставлять госуслуги по регистрации транспортных средств, замене и выдаче водительских удостоверений, а также приему экзаменов на право управления транспортом.

«В настоящее время техническая неисправность устраняется специалистами организации, представляющей услуги по передаче данных. Госавтоинспекция приносит извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

О сбоях также сообщалось 12 февраля 2022 года и 18 декабря 2021-го. Тогда посетителей принимали в порядке живой очереди. Предоставленная скидка при оплате госпошлины при этом сохранялась.