Общество

В пензенской Госавтоинспекции произошел технический сбой

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В среду, 20 июля, в пензенской Госавтоинспекции произошел технический сбой, связанный с передачей данных.

Из-за этого в регистрационно-экзаменационных подразделениях временно перестали предоставлять госуслуги по регистрации транспортных средств, замене и выдаче водительских удостоверений, а также приему экзаменов на право управления транспортом.

«В настоящее время техническая неисправность устраняется специалистами организации, представляющей услуги по передаче данных. Госавтоинспекция приносит извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

О сбоях также сообщалось 12 февраля 2022 года и 18 декабря 2021-го. Тогда посетителей принимали в порядке живой очереди. Предоставленная скидка при оплате госпошлины при этом сохранялась.

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Гость||

Ждите много штрафов.всяких и разных.и отнеситесь с пониманием.

Гость||

И посыпались бесплатные рег знаки)

058

058 и

058

всем подряд в очередь с потным лицом

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