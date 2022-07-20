Общество

Разрушенный участок на Московской обещают восстановить до 1 августа

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В Пензе отреагировали на критику горожан в адрес покрытия на главной пешеходной улице - Московской.

Речь идет о проблемном участке у дома № 63, фото которого во вторник, 19 июля, прислал в редакцию возмущенный житель областного центра. На снимке запечатлено состояние ливневой канализации: плитка, прилегающая к решеткам, выбита с места и проваливается.

Автор предположил, что эти разрушения вызваны ливнем.

В среду, 20 июля, в телеграм-канале портала «ПензаИнформ» появилось сообщение от ЦУР.

«По информации Департамента ЖКХ города Пензы, в адрес МБУ «Пензавтодор» направлено обращение о приведении решеток ливневой канализации в нормативное состояние и благоустройстве прилегающей территории. Работы планируется выполнить до 1 августа 2022 года», - говорится в ответе.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Ниче-ниче, если к 1 августа не восстановят, то просто объяснят и все.

Гость||

А какого года? Как с верхом улицы будет?

Гость||

До 1 августа еще дождики будут, новых дырок наделают...

Гость||

Пока не уберёте хрень химеру дырявой лошади с фонтана,не будет Вам покоя и счастья...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«По информации Департамента ЖКХ города Пензы, в адрес МБУ «Пензавтодор» направлено обращение о приведении решеток ливневой канализации в нормативное состояние и благоустройстве прилегающей территории. Работы планируется выполнить до 1 августа 2022 года», - говорится в ответе.
Департамент ЖКХ города Пензы как раз в августе будет ликвидирован.

Гость||

Гость писал(a):

Пока не уберёте хрень химеру дырявой лошади с фонтана,не будет Вам покоя и счастья...
Покой и счастье ты найдёшь в психиатрическом стационаре. В своей родной палате № 6.

Гость||

Гость писал(a):

Пока не уберёте хрень химеру дырявой лошади с фонтана,не будет Вам покоя и счастья...

Покой и счастье ты найдёшь в психиатрическом стационаре. В своей родной палате № 6.

Как ты нашёл своё счасть в отделении проктологии?

Гость||

все от того ,что у некоторых по три высших образования.в одном вузе не могли научить.....

Гость||

Гость писал(a):

все от того ,что у некоторых по три высших образования.в одном вузе не могли научить.....
Всё от того что высшее образование было куплено 3 раза.

Гость||

Вот развёл бюрократию нынешний начальник области: обращение попадает в ЦУР, далее ЦУР пишет в департамент ЖКХ, затем департамент ЖКХ обращается в Пензавтодор. А в каждой конторе сидят блатные о-очень высокооплачиваемые писарчуки (чиноаники), которые лишь переписывют жалобу на бланк своей конторки и пересылают друг-дружке. И вроде все при деле, все "свои нужные люди" обеспечены доходами за счёт бюджета!

Имя: Гость
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