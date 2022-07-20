Разрушенный участок на Московской обещают восстановить до 1 августа

20.07.2022 | 14:21

В Пензе отреагировали на критику горожан в адрес покрытия на главной пешеходной улице - Московской.

Речь идет о проблемном участке у дома № 63, фото которого во вторник, 19 июля, прислал в редакцию возмущенный житель областного центра. На снимке запечатлено состояние ливневой канализации: плитка, прилегающая к решеткам, выбита с места и проваливается.

Автор предположил, что эти разрушения вызваны ливнем.

В среду, 20 июля, в телеграм-канале портала «ПензаИнформ» появилось сообщение от ЦУР.

«По информации Департамента ЖКХ города Пензы, в адрес МБУ «Пензавтодор» направлено обращение о приведении решеток ливневой канализации в нормативное состояние и благоустройстве прилегающей территории. Работы планируется выполнить до 1 августа 2022 года», - говорится в ответе.