Общество

Жители Пензенской области стали чаще отказываться от ипотеки

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В Пензенской области за январь - май заметно снизилась выдача ипотеки по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Динамика ипотечного рынка за указанные месяцы составила -35,8%. К таким выводам пришли эксперты ria.ru. Они составили рейтинг регионов по развитию ипотеки.

Сурский край находится в нем на 31-й строчке. По данным специалистов, количество ипотечных кредитов на 1 000 человек экономически активного населения, выданных за последний год, составило 23,3. Средний размер займа на приобретение жилья в 2022-м - 2 млн 600 тыс. рублей.

«В 2022 году первоначальные прогнозы обещали повторение рекордных цифр прошедшего года, однако ситуация резко поменялась. Как показало исследование, выдача ипотеки снизилась во всех регионах России, а в среднем по стране количество новых жилищных кредитов сократилось более чем на треть», - пояснили эксперты.

Лидером по развитию ипотеки стала Тюменская область. Количество ипотечных кредитов на 1 000 человек экономически активного населения, выданных там за год, составило 37,3, средний размер займа - 2 млн 970 тыс. рублей. На втором месте - Ханты-Мансийский АО (35,3 и 3 млн 370 тыс. рублей соответственно).

Наименьшее число ипотечных кредитов за год взяли жители Крыма, Дагестана и Ингушетии. За пять первых месяцев 2022-го выдача займов на покупку жилплощади там уменьшилась на 40,6, 30,9 и 65,7% соответственно.

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Гость||

В Сурском крае стали жить боХгаче и покупают за наличку?

Гость||

скачи к себе на майдан, не вякай тут , горшок хренов!

Имя: Гость
Комментарий:

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