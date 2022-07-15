Пензенцам рассказали о ликвидации последствий разгула стихии

15.07.2022 | 08:32

Ликвидацией последствий непогоды в Пензе занимались около 30 спецавтомобилей коммунальных служб. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

14 июля на областной центр обрушился ливень. Пензенцы поделились в соцсетях многочисленными фото и видео, снятыми в разных микрорайонах. Дороги заполнили бурлящие потоки (это стало поводом для шуток про серфинг): вода сбивала с ног пешеходов, заливала пассажиров общественного транспорта, провоцировала поломки автомобилей. Множество деревьев было повалено.

После того как дождь прекратился, дежурная аварийная бригада МБУ «Пензавтодор» приступила к ликвидации последствий непогоды. На улицах Московской, Бакунина, Ленина, Луначарского, Ставского и других специалисты убирали упавшие деревья. Во всех районах работала спецтехника для откачки подтоплений.

В ночное время было задействовано около 30 единиц спецтехники МБУ «Пензавтодор».

«Управление по делам ГОЧС напоминает, что при возникновении аварийных ситуаций следует немедленно оповещать ЕДДС г. Пензы по телефонам: 05, 63-10-05, 63-10-00, 63-10-03», - подчеркнули в пресс-службе мэрии.