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Общество

Пензенцам рассказали о ликвидации последствий разгула стихии

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Ликвидацией последствий непогоды в Пензе занимались около 30 спецавтомобилей коммунальных служб. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

14 июля на областной центр обрушился ливень. Пензенцы поделились в соцсетях многочисленными фото и видео, снятыми в разных микрорайонах. Дороги заполнили бурлящие потоки (это стало поводом для шуток про серфинг): вода сбивала с ног пешеходов, заливала пассажиров общественного транспорта, провоцировала поломки автомобилей. Множество деревьев было повалено.

После того как дождь прекратился, дежурная аварийная бригада МБУ «Пензавтодор» приступила к ликвидации последствий непогоды. На улицах Московской, Бакунина, Ленина, Луначарского, Ставского и других специалисты убирали упавшие деревья. Во всех районах работала спецтехника для откачки подтоплений.

В ночное время было задействовано около 30 единиц спецтехники МБУ «Пензавтодор».

«Управление по делам ГОЧС напоминает, что при возникновении аварийных ситуаций следует немедленно оповещать ЕДДС г. Пензы по телефонам: 05, 63-10-05, 63-10-00, 63-10-03», - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

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Гость||

Нормальный летний дождь,какой ещё ливень...

Гость||

Всеобщее обордюривание, отсутствие ливневки и водосточных лотков вдоль дорог превратило проезжую часть в русло рек

Гость||

Неворотова сказала -так покаполо кое где.

Гость||

эту бабку на пенсию выпнуть пора или к логопеду

Гость||

Этап картавая ещё тебя пересидит

Гость||

Всем премию!))

Гость||

Гость писал(a):

Гость|15.07.2022 08:45|

Неворотова сказала -так покаполо кое где.

не говорите,всего-то дождик!

Имя: Гость
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