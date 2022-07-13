На улице Кижеватова жителей дома заставили освободить подъезды

13.07.2022 | 18:56

Требования жесткие: 10 дней выделил председатель ТСЖ «Горизонт-4», чтобы убрали ящики для овощей из подъездов Кижеватова, 4. Его подстегивает предписание инспекторов пожарного надзора. Объявления Алексей Калинин расклеил на дверях, церемониться не собирается. С июня штрафы за нарушение требований безопасности сильно выросли. На товарищество могут наложить до 400 тысяч, на председателя лично - 40 тысяч.

«Все, что лень везти на помойку или на дачу, выкладывают на лестницы. Если сейчас это все оставить как есть, ТСЖ можно смело закрывать через год. Мы все деньги, которые есть на счете дома, отдадим на штрафы», - рассказал председатель ТСЖ «Горизонт-4» Алексей Калинин.

В доме переполох. Народ 30 лет назад возвел тамбуры, кладовки, в подъездах хранят вещи, овощи.

«Люди работают на дачах, для зимы что-то заготавливают. У нас ничего похабного нет, только ящики для картофеля. Правда, на некоторых этажах там построили - вот их действительно надо ломать. На восьмом этаже были две молодые семьи, у них были коляски. Куда коляски ставить?» - отметила председатель совета дома № 4 на ул. Кижеватова Валентина Спирина.

Анатолий Комков сопротивляться не стал, понимая, что председатель может подать на него в суд. Речь идет об очень больших деньгах.

«400 тысяч с каждого подъезда штрафа будут брать. Домоуправляющий пришел, сказал, вот приходится убирать», - сообщил житель дома № 4 на ул. Кижеватова Анатолий Комков.

Выносить придется все подчистую. Нельзя оставлять ни ящики под картошку, ни старые холодильники. И уж тем более - тамбуры.

«Устройство подсобных и кладовых помещений на лестничных клетках, а также размещение вещей, мебели, оборудования на лестничных площадках в поэтажных коридорах категорически запрещено правилами противопожарного режима, так как эти вещи располагаются на путях эвакуации, что является основным выходом для жителей из квартир данного дома», - предупредила заместитель начальника отдела ОНД и ПР г. Пензы ГУ МЧС России по области Екатерина Виноградова.

Председатель ТСЖ ждет от жильцов понимания до 9:00 22 июля. Затем привлечет дополнительные силы, чтобы сломать перегородки и ящики вынести на свалку.

Дом на Кижеватова, 4, не единственный, который подвергается зачистке. Таких в Пензе сотни.