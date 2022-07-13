Общество

Дилижанс выпустит на маршруты Пензы дополнительные автобусы

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К началу учебного года на улицах Пензы появятся еще 10-15 автобусов, закупленных группой компаний Дилижанс.

Предполагается, что для удобства пассажиров техника будет оснащена кондиционерами. Также повышению качества перевозок будет способствовать пневмоподвеска автобусов, обеспечивающая возможность плавного вождения.

«За более чем 20 лет работы мы накопили богатый опыт в части эксплуатации различной техники, поэтому с обслуживанием закупаемых автобусов будет все в порядке. Оборудование и специалисты для таких работ у нас есть в достатке. Мы всегда думаем о повышении качества оказываемых услуг, и сейчас на завершающей стадии находится сделка по приобретению техники», - рассказал представитель группы компаний.

Точные сроки поставки пока не определены, однако известно, что это произойдет в конце лета - начале осени. Техника будет работать на различных городских маршрутах.

Покупка автобусов стала возможна, в частности, благодаря привлечению кредитных ресурсов. Техника будет эксплуатироваться в рамках регулируемого тарифа, который был внедрен в недавнем прошлом.

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