Общество

В Бессоновке жители забили тревогу из-за начала вырубки рощи

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Жители Бессоновки опасаются, что останутся без зеленой зоны. На окраине села на улице Кудряшова стали вырубать рощу. По словам местных, делают это, чтобы расширить населенный пункт за счет постройки нового микрорайона.

«Посадки дубовые, которым по возрасту, наверное, лет 100 будет. Кто-то купил участок этот, вчера приезжали к нам, показывали только картинки, что здесь будет мегаполис какой-то. Но никто не хотел показывать документы», - сообщил житель Бессоновки Виктор Липатов.

«На публичной кадастровой карте эти участки размечены как личное подсобное хозяйство, то есть, соответственно, дубы вырубят и поставят там теплицы, огород разобьют, сад посадят и так далее, то есть дубов не будет», - рассказала жительница Бессоновки Алена Макеева.

«В начале этой лесополосы уже несколько участков так вырубили, большие деревья, хотя сейчас идет государственная политика за озеленение, за улучшение жилищных условий. Все это в итоге, оказывается, только на словах», - пожаловался житель Бессоновки Дмитрий Сафронов.

Местные говорят, что лесополоса щедра и на природные богатства.

Люди готовят обращения в прокуратуру и министерство лесного хозяйства.

«Мы останемся без зеленых насаждений, без кислорода, нас будет сдувать ветрами, и засыпать снегом, и все такое. Гулять в тенечке по жаре вечером у нас не получится», - подчеркнула Алена Макеева.

Жители Бессоновки показывают на бескрайние поля рядом с селом - там можно строить, земли хватает. Но по какой-то причине новые дома должны быть возведены именно там, где растут многолетние дубы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Ой позорники

Гость||

Вот Воронков и заработал

Гость||

В своё время в Пензе не пресекли повсеместную вырубку деревьев и кустарников, теперь эта зараза, не без помощи Воронкова (а может и по его инициативе) перекинулась на сельские районы. И ни каким властям нет дела до творимого варварства.

Имя: Гость
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