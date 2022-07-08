Планетарий в парке Белинского в Пензе готов на 70%

08.07.2022 | 17:28

На пятницу, 8 июля, специалисты, возводящие планетарий в парке имени В. Г. Белинского в Пензе, выполнили около 70% строительно-монтажных работ.

В скором времени рабочие приступят к установке кровли на объекте. К 15 июля планируется заполнить оконные блоки.

Практически полностью готовы тепло- и электросети, специалисты вскоре займутся установкой оборудования, сообщили в пресс-службе министерства строительства и дорожного хозяйства области.

Планетарий намерены сдать раньше намеченного срока (сентябрь 2023-го). Общая стоимость работ – свыше 350 млн рублей.

Прежнее строение исчезло летом 2021 года. Тогда общественность возмутилась «варварским сносом» единственного в мире деревянного планетария. Такими словами демонтаж легендарного здания назвали сотрудники Пензенского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Нарекания историков вызвал способ демонтажа - специалисты усомнились, что рабочие аккуратно разобрали постройку по бревнам, отбраковав в процессе сгнившие и оставив сохранившиеся.

В марте 2022-го стало известно, что возбуждено уголовное дело по статье 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия), в рамках которого устанавливаются все обстоятельства сноса памятника.

«Частично заменить ветхие конструкции не представлялось возможным, и теперь историческое сооружение возводят, по сути, с нуля. Новое здание отличить от того, что долгие годы привлекало внимание пензенцев и гостей города, будет невозможно. Это одно из главных требований к подрядчику, который имеет дело с памятником истории и культуры местного значения», - объяснили в региональном минстрое.