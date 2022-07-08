Общество

Планетарий в парке Белинского в Пензе готов на 70%

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На пятницу, 8 июля, специалисты, возводящие планетарий в парке имени В. Г. Белинского в Пензе, выполнили около 70% строительно-монтажных работ.

В скором времени рабочие приступят к установке кровли на объекте. К 15 июля планируется заполнить оконные блоки.

Практически полностью готовы тепло- и электросети, специалисты вскоре займутся установкой оборудования, сообщили в пресс-службе министерства строительства и дорожного хозяйства области.

Планетарий намерены сдать раньше намеченного срока (сентябрь 2023-го). Общая стоимость работ – свыше 350 млн рублей.

Прежнее строение исчезло летом 2021 года. Тогда общественность возмутилась «варварским сносом» единственного в мире деревянного планетария. Такими словами демонтаж легендарного здания назвали сотрудники Пензенского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Нарекания историков вызвал способ демонтажа - специалисты усомнились, что рабочие аккуратно разобрали постройку по бревнам, отбраковав в процессе сгнившие и оставив сохранившиеся.

В марте 2022-го стало известно, что возбуждено уголовное дело по статье 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия), в рамках которого устанавливаются все обстоятельства сноса памятника.

«Частично заменить ветхие конструкции не представлялось возможным, и теперь историческое сооружение возводят, по сути, с нуля. Новое здание отличить от того, что долгие годы привлекало внимание пензенцев и гостей города, будет невозможно. Это одно из главных требований к подрядчику, который имеет дело с памятником истории и культуры местного значения», - объяснили в региональном минстрое.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Срубовой что ли?

Гость||

Не сгорит объект, перед сдачей? Как отчитаться за треть миллиарда за сруб?

Гость||

А зачем его из дерева строят?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

возбуждено уголовное дело по статье 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия), в рамках которого устанавливаются все обстоятельства сноса памятника.
Ждем истечения срока давности.

Гость||

Цирк тоже хотели через год сдавать, уж и торжества приготовили. А получился.... пшик.

Гость||

Больше на щитовой похоже. Ощущение, что не надолго.

Гость||

Зато статуй ленина оставили

Гость||

Гость писал(a):

Срубовой что ли?
Какой срубовой , клеёный брус причем квадратный . Даже несмотря на огромные деньги просто повторить не смогли!

Гость||

Гость писал(a):

А зачем его из дерева строят?
А из чего должны ? Не ужели монолит (железобетон) - кирпич.)))

Гость||

Все, кому кажется, что 300 млн - это "огромные деньги", не то что ремонт дома не делали, но и на улицу не выходили лет двадцать.

Гость||

Гость писал(a):

Все, кому кажется, что 300 млн - это "огромные деньги", не то что ремонт дома не делали, но и на улицу не выходили лет двадцать.
Для кафе из клеёного бруса это огромные деньги. Но хоть не жалко если сгорит.

Гость||

18:19

Гнешь на холодную.

Гость||

Гость писал(a):

Даже несмотря на огромные деньги просто повторить не смогли!
А зачем делать реплику уничтоженного объекта культурного наследия? Пусть строят свой новодел без оглядки на историю ибо там её заведомо нет.

Гость||

Гость писал(a):

Для кафе из клеёного бруса это огромные деньги. Но хоть не жалко если сгорит.
Все разбираются в образовании, медицине и строительстве) Смета в открытом доступе, в ней на общестроительные работы заложено 60 с небольшим миллионов, а большая часть денег идёт на оборудование планетария.

Посмотрели, написали бы нам, что там лишнего, тоже интересно, а то пишете оценочное суждение непонятно на чем основанное.

Гость||

18:47

Не понятны Ваши сметы. Сосед построил 2000 квадратов офисных помещений и мастерских. Снял грунт ,вывез, заасфальтировал 1,5 Га, обнес забором 2,5 метра. Освещение, коммуникации, камеры, шлагбаум, оборудование для ремонта фур. Затратил 50 миллионов.

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Имя: Гость
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