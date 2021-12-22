Общество

В регионе запустят новую систему централизованного оповещения

Печать

Работа по гражданской защите населения переходит на новый технологический уровень. В ближайшие два года предстоит выстроить региональную автоматизированную систему централизованного оповещения населения.

«Она будет создана на новой базе, с использованием современной цифровой техники и оптико-волоконных каналов связи. В первом квартале 2022 года будет подготовлен проект региональной целевой программы, направленной на внедрение на территории области аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», - сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Также на заседании по подведению итогов деятельности единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций глава региона отметил, что необходимо усилить работу по профилактике пожаров, дорожно-транспортных происшествий.

«За 11 месяцев текущего года на территории Пензенской области зарегистрирован 2 841 пожар, погибло 84 человека, 50 человек получили травмы различной степени тяжести. Материальный ущерб от пожаров превысил 175 миллионов рублей. Спасено на пожарах в этом году 79 человек, из них 6 - дети», - рассказал начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов.

Пензенские пожарные работали не только на территории области, но и помогали коллегам из других регионов.

«Одно из значимых событий - тушение пожара в заповеднике рядом с Саровом. Участвовал личный состав в количестве около 150 человек, три раза выезжали на тушение пожара, менялись, задачи все были выполнены в полном объеме», - отчитался начальник 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по области Вячеслав Морозов.

Тем, кто оказывал помощь пострадавшим, работал на предупреждение ЧС, устранял их последствия, вручили грамоты и благодарственные письма.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте