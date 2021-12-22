В регионе запустят новую систему централизованного оповещения

22.12.2021 | 20:11

Работа по гражданской защите населения переходит на новый технологический уровень. В ближайшие два года предстоит выстроить региональную автоматизированную систему централизованного оповещения населения.

«Она будет создана на новой базе, с использованием современной цифровой техники и оптико-волоконных каналов связи. В первом квартале 2022 года будет подготовлен проект региональной целевой программы, направленной на внедрение на территории области аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», - сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Также на заседании по подведению итогов деятельности единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций глава региона отметил, что необходимо усилить работу по профилактике пожаров, дорожно-транспортных происшествий.

«За 11 месяцев текущего года на территории Пензенской области зарегистрирован 2 841 пожар, погибло 84 человека, 50 человек получили травмы различной степени тяжести. Материальный ущерб от пожаров превысил 175 миллионов рублей. Спасено на пожарах в этом году 79 человек, из них 6 - дети», - рассказал начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов.

Пензенские пожарные работали не только на территории области, но и помогали коллегам из других регионов.

«Одно из значимых событий - тушение пожара в заповеднике рядом с Саровом. Участвовал личный состав в количестве около 150 человек, три раза выезжали на тушение пожара, менялись, задачи все были выполнены в полном объеме», - отчитался начальник 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по области Вячеслав Морозов.

Тем, кто оказывал помощь пострадавшим, работал на предупреждение ЧС, устранял их последствия, вручили грамоты и благодарственные письма.