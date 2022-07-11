Пензенцам показали фасад будущего ледового катка в Арбекове

11.07.2022 | 09:41

Здание ледового катка в Арбекове начало преображаться. Об этом вечером в воскресенье, 10 июля, рассказал первый зампред регионального правительства Олег Ягов. Так он отреагировал на критику внешнего вида объекта подписчиками канала PenzaInform.ru в Telegram.

«Под постом одного из информационных порталов Пензы, разместившего новость и фотографию о ходе строительства ледового катка в Пензе, развернулась дискуссия о непрезентабельном внешнем виде будущего спортивного сооружения.

Не нужно спешить с выводами. На фотографии сетевого издания представлена первичная обшивка фасада объекта. На текущей неделе подрядчики приступили к работе по конечной облицовке спортивного сооружения (смотри видео)», - говорится в посте чиновника, появившемся в его личном канале в ТГ.

Он также оставил короткое сообщение с аналогичным содержанием в комментариях под вышеуказанной записью PenzaInform.ru, чтобы участники дискуссии смогли ознакомиться с реальным положением дел.

Напомним, 27 июня прошла информация о том, что крытый ледовый каток, который возводится на улице 65-летия Победы, готов на 42,8%, закончить работы планируют в сентябре-октябре 2022 года.

«Фасад у него как-то стремно выглядит, как какой-то склад в промзоне», «Ангар какой-то. Типа «Темпа», что ль, будет?», «Это ледовый ДВОРЕЦ, а не очередной ТЦ. Он и выглядеть должен соответственно дворцу, а не как склад», - отреагировали на сообщение одни пользователи.

«Главное не внешний вид, а лед и раздевалки. «Золотая шайба» не блещет видом, но лед дешевый для обычных людей. ДА («Дизель-Арена». - Прим. ред.) выглядит презентабельно, а лед в 1,5 раза дороже. Как по мне, так лучше деньги в нормальные морозильные установки вложат, чем в фасад. Это ледовый каток. Крытый. Внешний вид вообще не важен. Как дворцы пусть другие объекты выглядят», - заявил другой участник обсуждения.

«Шайба» она за домами спрятана, а этот на горе стоит, издалека видно, соответственно, и вид должен быть на уровне», - ответили комментатору.