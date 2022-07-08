Общество

В пензенский детсад поставили масло с недопустимыми кислотами

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В одном из детских садов Пензы обнаружили масло с недопустимыми кислотами в составе. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

В мае специалисты проводили мониторинг продукции, поставляемой в бюджетные учреждения, и взяли пробу сливочного масла с массовой долей жира 72,5% производства ООО «Агропромсевис».

«При лабораторном исследовании образца выявлено наличие сорбиновой кислоты (E200) (в норме не допускается), которая применяется в производстве для увеличения срока годности. При превышении допустимой концентрации, в том числе путем чрезмерного употребления содержащих продуктов с сорбиновой кислотой, она оказывает негативное влияние на организм человека.

Происходит это из-за того, что E200 в больших количествах приводит к разрушению витамина B12, который отвечает за нормальное функционирование нервной системы. В связи с этим продолжительное воздействие кислоты приводит к ухудшению самочувствия, а также проявлению острых аллергических реакций, выражающихся в высыпаниях на коже. В данном случае продукция была отобрана в детском саду, то есть представляет угрозу здоровью и жизни детей», - подчеркнули в Россельхознадзоре.

Масло признали не соответствующим требованиям технических регламентов. Информацию направили производителю и владельцу продукции, а также региональному министерству сельского хозяйства.

В июле генерального директора ООО «Агропромсервис» привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 000 рублей.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В июле генерального директора ООО «Агропромсервис» привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 000 рублей.
Вот прикол!!!

Гость||

Надо было напоить ген.директора сорбиновой кислотой.

Гость||

10 000 рублей?! ну откуда такие штрафы?! В Китае производитель, в детскую смесь, что то подмешал, расстреляли и владельца и управленцев, вот это работа! Тут знал, что травит детей, он,что после такого штрафа перестанет это делать?! Умом Россию не понять....

Гость||

penzainform.ru писал(a):

При лабораторном исследовании образца выявлено наличие сорбиновой кислоты (E200) (в норме не допускается)
По ГОСТу - нет. По ТУ - допускается.

penzainform.ru писал(a):

E200 в больших количествах приводит к разрушению витамина B12
Это 100% фейк.

Гость||

Ты про эти ТУ нам здесь пургу не гони, а лучше возьми и корми этим маслом своих детей и внуков, да и сам (а) кушай его в неограниченных количествах.

Гость||

11:07 Сиди молча жуй эту гадость! E200 в больших количествах приводит к разрушению витамина B12, который ответственен за нормальное функционирование нервной системы. В связи с этим продолжительное воздействие кислоты приводит к ухудшению самочувствия, а также проявлению острых аллергических реакций, выражающихся в высыпаниях на коже

Гость||

Эту контору, навеки в черный список на участие в тендерах на поставку продуктов питания!

Гость||

Просто огромный штраф за здоровье наших детей. Продолжайте в том же духе.

Гость||

У ген.директора зарплата шестизначная, а они ему пальчиком погрозили

Гость||

Агропромсервис, Пономарев Сергей Николаевич ген директор он же учредитель Нудел продукт это макароны, цены на которые уже зашкаливают. Видимо везде сыпет свои добавки, обходите стороной!

Гость||

Да чтоб его дети и внуки подавились и нажрались этой гадости !!!Бессовестный урод!!!

Власти и губернатор!!! Сколько можно издеваться??

Гость||

напишите еще наименование поставщика, который поставлял эту отраву нашим детям!

Гость||

Завывает...

Гость||

Видимо мало мрем ,до плана не дотягивает , потому и просто погладили по головке . Так тендер то тогда на каком основании выиграл иль без конкурентов ....

Гость||

Гость писал(a):

E200 в больших количествах приводит
А в небольших?

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Имя: Гость
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