В пензенский детсад поставили масло с недопустимыми кислотами

08.07.2022 | 10:06

В одном из детских садов Пензы обнаружили масло с недопустимыми кислотами в составе. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

В мае специалисты проводили мониторинг продукции, поставляемой в бюджетные учреждения, и взяли пробу сливочного масла с массовой долей жира 72,5% производства ООО «Агропромсевис».

«При лабораторном исследовании образца выявлено наличие сорбиновой кислоты (E200) (в норме не допускается), которая применяется в производстве для увеличения срока годности. При превышении допустимой концентрации, в том числе путем чрезмерного употребления содержащих продуктов с сорбиновой кислотой, она оказывает негативное влияние на организм человека.

Происходит это из-за того, что E200 в больших количествах приводит к разрушению витамина B12, который отвечает за нормальное функционирование нервной системы. В связи с этим продолжительное воздействие кислоты приводит к ухудшению самочувствия, а также проявлению острых аллергических реакций, выражающихся в высыпаниях на коже. В данном случае продукция была отобрана в детском саду, то есть представляет угрозу здоровью и жизни детей», - подчеркнули в Россельхознадзоре.

Масло признали не соответствующим требованиям технических регламентов. Информацию направили производителю и владельцу продукции, а также региональному министерству сельского хозяйства.

В июле генерального директора ООО «Агропромсервис» привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 000 рублей.