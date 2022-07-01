На Революционной исправили ошибку с дорожной разметкой

01.07.2022 | 13:27

В Пензе сплошную линию у автозаправки на Революционной сделали прерывистой. О том, что ошибка дорожников исправлена, 1 июля сообщил один из пользователей Сети.

Обновленная в конце июня разметка смущала некоторых водителей: сплошная тянулась от улицы Ставского до перекрестка с Революционной.

«Треугольник, а дальше шла раньше прерывистая. В этом году сделали так почему-то. Получается, нужно «круг почета» проехать вокруг заправки, попасть на внутренний круг и тогда только на заправку», - отметил автолюбитель Юрий.

При этом далеко не все водители руководствовались новой разметкой, многие ездили по старинке, становясь, таким образом, нарушителями правил дорожного движения.

Теперь в нескольких местах сплошную линию закрасили черной краской, так что все стало как прежде.

Сроки нанесения разметки на дороги Пензы в 2022 году затянулись. Все работы должны быть закончены ориентировочно к 20 июля.