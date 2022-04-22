Белинский активист показал еще одного «полуразрушенного Ильича»

22.04.2022 | 17:22

Уроженец города Белинского Сергей Тюменев рассказал редакции сетевого издания «ПензаИнформ» еще об одном полуразрушенном памятнике, находящемся в райцентре.

Ранее Сергей поднял вопрос о плачевном состоянии бюста Ленина, расположенного в парке рядом со школой № 2.

«А ведь это история наша! До глубины души обидно, меня там в пионеры принимали. И у нас не один памятник в таком состоянии, администрации нет дела до них», - рассказал Тюменев.

Свои слова он подтвердил фотографией монумента: сидящий Ильич наклонился вперед, свесив левую руку с колена. Пиджак и брюки, а также кисть левой руки вождя революции покрыты жутковатыми темными пятнами, так же, как и кресло, на котором он восседает. Вся скульптура выглядит крайне заброшенной.

«Вот второй памятник, он находится в центре города. Сейчас он еще в худшем состоянии. Рядом находится библиотека, недалеко - администрация», - уточнил неравнодушный к судьбе скульптур горожанин.

По его словам, местные органы власти не занимаются сохранением памятников из-за того, что те не находятся на балансе города. И процесс принятия их в муниципальную собственность растянулся на годы.