Белинский активист показал еще одного «полуразрушенного Ильича»

Уроженец города Белинского Сергей Тюменев рассказал редакции сетевого издания «ПензаИнформ» еще об одном полуразрушенном памятнике, находящемся в райцентре.
Ранее Сергей поднял вопрос о плачевном состоянии бюста Ленина, расположенного в парке рядом со школой № 2.
«А ведь это история наша! До глубины души обидно, меня там в пионеры принимали. И у нас не один памятник в таком состоянии, администрации нет дела до них», - рассказал Тюменев.
Свои слова он подтвердил фотографией монумента: сидящий Ильич наклонился вперед, свесив левую руку с колена. Пиджак и брюки, а также кисть левой руки вождя революции покрыты жутковатыми темными пятнами, так же, как и кресло, на котором он восседает. Вся скульптура выглядит крайне заброшенной.
«Вот второй памятник, он находится в центре города. Сейчас он еще в худшем состоянии. Рядом находится библиотека, недалеко - администрация», - уточнил неравнодушный к судьбе скульптур горожанин.
По его словам, местные органы власти не занимаются сохранением памятников из-за того, что те не находятся на балансе города. И процесс принятия их в муниципальную собственность растянулся на годы.
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Я не помню Ленина живьём, Я его застал уже холодным. Говорят, был дерзким пацаном, Поимел державу принародно. Отнял у богатых кошельки И подвел под новые понятия: Дескать, все отныне босяки — Вот такая, значит, демократия. Маленький, картавый, без волос, Без конца по тюрьмам ошивался. Видно, там несладко довелось, Говорят, чернильницей питался. Десять лет торчал на Колыме, Партизанил в питерских болотах, А потом метнулся по зиме За бугром подтягивать босоту. Женщин он к себе не допускал — Все боялся, что менты банкуют. Он, конечно, жутко тосковал, Съест чернила и сидит, тоскует. Но однажды в питерских Крестах Ленин встретил каторжанку Надю, Тоже вся на шифре, в кандалах — Вот и поженилися не глядя. Он Надюхе спуску не давал, Так сказать, держал всегда на стрёме, Сам удачно банки обувал, Надя знала фарт на ипподроме, В общем, жили воровской семьёй, Вечерами резались в картишки. Только вот о жизни половой Вова беспокоился не слишком. Как он мог Надюхе рассказать, Как в далеком магаданском крае При морозе минус сорок пять Он по снегу полз от вертухаев, Как, отняв ладони от лица, Плакали навзрыд оленеводы… Нет у революции конца! Отдала, однако, за свободу. От судьбы приняв такой удел, Вова стал чудить и куролесить, Прокатился дикий беспредел По российским городам и весям, Расстреляли тысячи людей, У живых отняли пропитанье. Вона как бывает у вождей, Если он не вождь в интимном плане. А теперь он вон, в гробу лежит, Может, помер, может, притворился. Он ведь, гад, живее всех живых, Не, ну вона как в гробу-то сохранился. Может быть, гореть ему в аду, Но пока для всех, на всякий случай, Пусть он будет лучше на виду, Вдруг еще чего-нибудь отчебучит