Пензенские водолазы показали умение резать металл под водой

21.04.2022 | 14:40

Водолазы Пензенского пожарно-спасательного центра продолжают отрабатывать профессиональные умения.

Во вторник, 20 апреля, они продемонстрировали навыки владения кислородной резкой. Для нее применяются специальные трубчатые электроды, при горении которых происходит химическая реакция. Образующаяся плазма может иметь температуру до 5 500 °С, это обеспечивает резку.

Спасатели-водолазы провели практическое занятие по отработке навыков при экзотермической резке металлических конструкций под водой.

«Цели занятия достигнуты, водолазы-спасатели подтвердили свое профессиональное мастерство и способность выполнить сложные подводные работы», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

Практические занятия для водолазов проходят регулярно. Так, с 14 по 17 марта они отточили приемы выполнения работ при отрицательных температурах как на льду, так и подо льдом.

А в июле прошлого года водолазы ППСЦ вместе с коллегами участвовали в учениях, когда по легенде в Сурское водохранилище упал легкомоторный самолет с тремя людьми на борту.