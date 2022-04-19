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Общество

На городских кладбищах начали подготовку к массовым посещениям

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Бензопила показала свои зубы. У Митрофановского кладбища только ветки летят. Территорию мест захоронения приводят в порядок. Убирают поросль по периметру, сносят аварийные насаждения.

Анатолий Нефедов лихо справляется с задачей, счет стволам американского клена не ведет.

«Там много», - отметил уборщик кладбища Анатолий Нефедов.

На городских кладбищах в рамках их содержания проводят разного вида работы. Готовятся и к Светлому Христову Воскресению и к Радонице, и к 9 Мая. В эти дни многие горожане навещают могилы усопших родственников.

«На всех кладбищах подобного рода работы будут вестись. Опиловка деревьев, по окрашиванию работы будут вестись при наступлении положительной температуры, также вывоз мусора», - перечислил директор Департамента ЖКХ г. Пензы Артем Спиридонов.

На посту директора МУП «Спецбюро» Андрей Лянник чуть больше месяца. Объехал все подведомственные территории и определился с задачами, которые стоят перед коллективом социально ориентированного предприятия.

«Большое внимание уделяется местам общего пользования, аллеям, дорожкам. Братские могилы будут приведены в должное состояние», - сообщил Андрей Лянник.

На содержание городских кладбищ в 2022-м выделено 13 миллионов. На Восточном продолжаются работы по капитальному строительству нового участка.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

А почему рпц не финансирует кладбища?

Это ведь по их вымыслу в землю надо, а не по славянски сжигать

Гость||

Пусть Аид, Танатос, Хелль, Карачун финансируют кладбища.

Имя: Гость
Комментарий:

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