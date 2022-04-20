Зареченским детям предложили санатории вместо «Звездочки»

20.04.2022 | 09:28

На территории зареченского детского оздоровительного лагеря «Звездочка» поселили более 230 эвакуированных с Украины людей. По сообщению портала «Заречье сегодня», в основном это женщины, дети и старики.

Детям из закрытого города предложили замену. Их летний отдых организуют в четыре смены. 437 мест создадут в санатории «Нива», 247 в «Надежде». Еще один лагерь с круглосуточным пребыванием откроют в санатории-профилактории «Заречье».

Находясь в санаториях, дети (по согласованию с родителями) смогут пройти лечебно-оздоровительные процедуры. Ожидается, что на стоимость отдыха это не повлияет.

«250 путевок в этом году выделят в пансионат «Приморский» в Кабардинке. Запись в лагеря будет осуществляться в электронном виде, как только разработают нормативно-правовую базу. Путевки на юг распределят на конкурсной основе», - уточняет «Заречье сегодня» со ссылкой на начальника департамента образования Елену Аникину.

Городские лагеря будут работать по прежнему плану. Ранее сообщалось, что в первую смену, с 1 по 30 июня, детей примут в школах № 220, 221, 222, 225, 230. Во вторую, с 4 по 30 июля, будут работать лагеря на базе 222, 225 и 226-й школ.