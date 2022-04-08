Сетевое издание|18+|Пятница|8 апр 2022|10:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Заречном распланировали работу летних лагерей

Печать
Telegram

Летом 2022 года в Заречном будет работать восемь детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. Об этом сообщил начальник отдела местного департамента образования Юрий Сватухин.

«В первую смену, с 1 по 30 июня, детей примут в школах № 220, 221, 222, 225, 230. Во вторую, с 4 по 30 июля, будут работать лагеря на базе 222, 225 и 226-й школ», - уточнил Сватухин. Его слова приводит портал «Заречье сегодня».

В загородном лагере «Звездочка» будет организовано четыре смены: тематическая (1-21 июня), детского движения «ЮнЗары» (23 июня - 13 июля), творческая (15 июля - 4 августа), спортивная (6-26 августа).

Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получат бесплатные путевки в загородные лагеря Пензенской области. Однако их количество пока неизвестно.

В 2021 году из-за пандемии коронавируса смены в лагерях были сокращены, количество детей ограничивали. Этим летом продолжительность отдыха увеличится, наполняемость достигнет 100%.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Я тебя не ругаю, мама,

Я тебя не ругаю,

Что меня ты так рано

В лагеря отдалааа!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте