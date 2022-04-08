В Заречном распланировали работу летних лагерей

08.04.2022 | 09:27

Летом 2022 года в Заречном будет работать восемь детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. Об этом сообщил начальник отдела местного департамента образования Юрий Сватухин.

«В первую смену, с 1 по 30 июня, детей примут в школах № 220, 221, 222, 225, 230. Во вторую, с 4 по 30 июля, будут работать лагеря на базе 222, 225 и 226-й школ», - уточнил Сватухин. Его слова приводит портал «Заречье сегодня».

В загородном лагере «Звездочка» будет организовано четыре смены: тематическая (1-21 июня), детского движения «ЮнЗары» (23 июня - 13 июля), творческая (15 июля - 4 августа), спортивная (6-26 августа).

Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получат бесплатные путевки в загородные лагеря Пензенской области. Однако их количество пока неизвестно.

В 2021 году из-за пандемии коронавируса смены в лагерях были сокращены, количество детей ограничивали. Этим летом продолжительность отдыха увеличится, наполняемость достигнет 100%.