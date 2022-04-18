В доме ветеранов и «Звездочке» открыли пункты размещения беженцев

18.04.2022 | 10:08

В Пензенской области внесли изменения в реестр пунктов временного размещения людей, эвакуированных из ДНР, ЛНР и Украины. Документ опубликовали на официальном сайте регионального правительства.

В первоначальной редакции постановления от 21 февраля в списке было четыре учреждения: отель «Вавеллит» в Ахунах, санатории им. Володарского и «Березовая роща», гостиница «Ласточка». 2 марта в документ внесли изменения, добавив к перечню гостиницы ДС «Буртасы» и «Олимпийский».

Согласно новой редакции (от 14 апреля), в список включены уже 8 объектов. Новые - лагерь «Звездочка» в Заречном и Пензенский дом ветеранов.

Ранее родители зареченских детей выразили озабоченность по поводу того, что их детям могут отказать в путевках в местный оздоровительный лагерь.

«В том случае, если на территории лагеря разместят эвакуированных из ДНР и ЛНР, зареченским детям будет предоставлено полноценное количество мест в других загородных лагерях - как в Пензенской области, так и в других регионах, на усмотрение родителей», - ответили на это представители регионального правительства.

17 апреля в Пензу прибыло еще более 500 беженцев. На данный момент область приняла более 2 000 человек.