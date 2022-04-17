В Пензенскую область прибыло еще более 500 беженцев

17.04.2022 | 18:09

В воскресенье, 17 апреля, в Пензу прибыл поезд с эвакуированными жителями Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Более 500 человек, среди которых женщины, дети, пожилые и люди с ограниченными возможностями здоровья разместятся в уже действующих пунктах временного пребывания.

«Им будет предоставлено жилье и питание. Нуждающимся окажут медицинскую помощь, содействие в трудоустройстве. Отдельное внимание уделят детям, которые получат возможность посещать детские сады, школы и кружки дополнительного образования», - отметили в пресс-службе.

В пунктах временного пребывания есть бытовая техника, Wi-Fi, книги и игрушки для детей. Беженцам помогают соцработники и психологи, а также специалисты миграционной службы, Пенсионного фонда РФ. Для эвакуированных жителей Донбасса проводят различные культурные мероприятия.

На данный момент область приняла более 2 000 беженцев. 22 февраля в Пензу прибыло 737 граждан ДНР и ЛНР, 25 марта еще 440, 27-го - около 460.