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Общество

В Пензенскую область прибыло еще более 500 беженцев

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В воскресенье, 17 апреля, в Пензу прибыл поезд с эвакуированными жителями Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Более 500 человек, среди которых женщины, дети, пожилые и люди с ограниченными возможностями здоровья разместятся в уже действующих пунктах временного пребывания.

«Им будет предоставлено жилье и питание. Нуждающимся окажут медицинскую помощь, содействие в трудоустройстве. Отдельное внимание уделят детям, которые получат возможность посещать детские сады, школы и кружки дополнительного образования», - отметили в пресс-службе.

В пунктах временного пребывания есть бытовая техника, Wi-Fi, книги и игрушки для детей. Беженцам помогают соцработники и психологи, а также специалисты миграционной службы, Пенсионного фонда РФ. Для эвакуированных жителей Донбасса проводят различные культурные мероприятия.

На данный момент область приняла более 2 000 беженцев. 22 февраля в Пензу прибыло 737 граждан ДНР и ЛНР, 25 марта еще 440, 27-го - около 460.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

Однако,здраствуйте.

Гость||

Вечер в хату.

Гость||

Вот за это наша власть достойна уважения! Молодцы!

Гость||

Ну наконец-то

Гость||

Колёса тёрлися,вы нас не ждали,а мы припёрлися.

Гость||

Пензенский туристический кластер заработал на полную катушку.

Гость||

Кому не нравится, можете устроить отпуск по обмену !

Гость||

У них нет официального статуса беженцев - они перемещённые. Ранее прибывшие пьянствуют, в санатории им. Володарского пожар устроили.

Гость||

Прямо какой то конвеер.Сколько их уже тут несколько тысяч?

Гость||

Даёшь ещё100500

Гость||

У них киски и собачки голодные !!!азачем попугая привезли?

Имя: Гость
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