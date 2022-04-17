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Общество

В Пензе определились с датой начала работы речных трамваев

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В областном центре речное судоходство планируют возобновить с 1 мая. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» в воскресенье, 17 апреля, сообщили в пресс-службе администрации.

Таким образом, воспользоваться услугами прогулочных катеров пензенцы и гости города смогут через две недели.

В ближайшее время определятся с маршрутами движения, количеством речных трамваев, а также стоимостью проезда.

Речные прогулки по Суре после нескольких лет обсуждений возобновились в мае 2021-го. Желающих обслуживали два катера с мягкими удобными сиденьями, столиками, музыкой.

Не всех горожан и гостей областного центра устроили цены. Так, прогулка по реке в будний день обходилась семье из четырех человек в сумму, превышающую 1 000 рублей. Для взрослого цена поездки на речном трамвайчике составляла 400 рублей, в выходные дни - 450. Для ребенка до 7 лет билет стоил 200 рублей и 250 - в выходные.

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Гость||

Нахуй они нужны....?

Гость||

А где остановки с подогревом?

Гость||

Позорище!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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