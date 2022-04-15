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Общество

Детям беженцев могут предоставить места в лагере «Звездочка»

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Родители зареченских детей обеспокоены слухами относительно работы местного летнего оздоровительного лагеря.

«Появилась информация, что в лагерь «Звездочка» на весь летний сезон привозят беженцев. Соответственно, летняя оздоровительная кампания у зареченских детей провалена. У Заречного это единственный загородный лагерь, дети ждут поездки в него весь год. Прошу пояснений. Так нельзя поступать!» - написала жительница города на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

Женщине ответили представители регионального правительства.

«В том случае, если на территории лагеря разместят эвакуированных из ДНР и ЛНР, зареченским детям будет предоставлено полноценное количество мест в других загородных лагерях - как в Пензенской области, так и в других регионах, на усмотрение родителей», - сообщили зареченке.

Однако такой ответ ее не удовлетворил.

«Родителей это не устраивает! В Пензенской области огромное количество лагерей. Пусть Пенза своими поделится. Чем не подходят для беженцев «Строитель», «Заря», «Белка»? «Романтик» заново запустите, он недалеко от города, или «Юность», - предложила она.

Женщина мотивировала свое стремление отправить ребенка именно в «Звездочку»: «Мне важно, кто будет в педсоставе лагеря. Всем подряд я не доверяю!»

По данным на 9:00 15 апреля, на это сообщение никто из официальных лиц не ответил.

Ранее сообщалось, что в загородном лагере «Звездочка» в 2022 году будет организовано четыре смены: тематическая (1-21 июня), детского движения «ЮнЗары» (23 июня - 13 июля), творческая (15 июля - 4 августа), спортивная (6-26 августа). Какие дети будут в них участвовать, не уточнялось.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пусть Пенза своими поделится. Чем не подходят для беженцев «Строитель», «Заря», «Белка»?
От и вся сущность лосей всплыла...

Имя: Гость
Комментарий:

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