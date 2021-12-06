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Общество

Водопровод на Шуисте не успели построить в срок

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В Пензе нарушили сроки исполнения контракта на строительство двух объектов, заключенного в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Речь идет о водопроводе на улице Клары Цеткин (Шуист) и сети ливневой канализации на Антонова (ГПЗ), которыми занималось ООО «Строй-Партнер». Именно этот подрядчик выиграл аукцион, запущенный городским управлением капитального строительства.

Работы должны были завершиться до 1 декабря 2021 года, однако, выехав на место 2-го числа, представители прокуратуры отметили, что на Шуисте укладка труб пока не завершена, а на ГПЗ место работ не засыпано, территория после разрытия не благоустроена.

В адрес руководителя подрядной организации, которому еще в октябре было объявлено предостережение, на этот раз внесли представление.

«Решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В начале октября министр строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев рассказал о проблемах, возникших при сооружении объектов инфраструктуры по программе «Стимул», и предостерег от возможного провала их ввода.

«Мы имеем очень сложную ситуацию на трех объектах: это водопровод в районе улицы Клары Цеткин, сеть ливневой канализации по улице Антонова и магистральные внеплощадочные сети канализации в 8-м микрорайоне Арбекова», - сообщил тогда Гришаев и подчеркнул, что администрации Пензы как заказчику неоднократно указывалось на необходимость принятия решения в виде замены подрядной организации и привлечения дополнительных субподрядных.

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