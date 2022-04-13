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Общество

В Пензенской области отменят «неактуальное» пособие на детей

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С появлением новой выплаты, которая вводится с 1 апреля на детей в возрасте от 8 до 17 лет, в Пензенской области будет отменено другое детское пособие - на третьего и последующих детей в возрасте от 3 до 16 лет в размере 560 руб.

Такое решение планируют утвердить депутаты регионального парламента на сессии, которая состоится в пятницу, 15 апреля.

В пояснительной записке к законопроекту отмена этого вида пособия мотивируется тем, что оно «является малоэффективной мерой поддержки, так как фактически не влияет на существенное увеличение уровня доходов семьи».

Также предлагается сократить срок выплаты пособий малоимущим семьям в размере 364 рубля. Раньше они предоставлялись на детей от 0 до 16 лет, теперь их планируют выплачивать детям до 3 лет.

«В связи с введением новой меры социальной поддержки вышеназванные пособия полностью или частично потеряют свою актуальность, так как возрастной диапазон их предоставления от 3 до 17 лет будет перекрываться другими выплатами большего размера (на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет)», - говорится в записке.

Новое пособие будет выплачиваться малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Его размер будет зависеть от дохода семьи и в 2022 году составит 5 201 руб., 7 801,5 руб. или 10 402 руб. (то есть 50, 75 или 100% от региональной величины прожиточного минимума на ребенка). Получателем ориентировочно станет 43 791 ребенок. Подать заявление на оформление выплат можно с 1 мая, а расчет произведут с 1 апреля.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

В пятнацу будет не 15 марта, а 15 апреля

Гость||

"Умно" мыслят депутаты, вместо того, что бы увеличить суммы поддержки, они решают совсем убрать эти доплаты. Всё логично, свои-то дети выросли, а как будут выживать чужие-плевать.

Имя: Гость
Комментарий:

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