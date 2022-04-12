Сетевое издание|18+|Вторник|12 апр 2022|14:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области введут звание заслуженного деятеля науки

Печать
Telegram

«Заслуженный деятель науки Пензенской области» - такое почетное звание учредят в регионе. Соответствующий законопроект в пятницу, 15 апреля, планируют принять депутаты Заксобра.

Звание будет присваивается выдающимся деятелям, имеющим степень доктора

наук, не ранее чем через десять лет c начала осуществления научной деятельности.

Основанием могут стать личные заслуги в разработке приоритетных направлений, способствующих научному и технологическому прорыву, обеспечению лидерства в научном мире.

Также будет приниматься во внимание успешное внедрение и использование научных разработок и их результатов в высокотехнологичном производстве.

Учитывается и создание научных межотраслевых школ, развитие научно-исследовательской деятельности в пензенских вузах c привлечением к работе студентов, аспирантов и молодых ученых.

В феврале пензенские законотворцы пополнили перечень почетных званий двумя пунктами: «Заслуженный пожарный Пензенской области» и «Заслуженный спасатель Пензенской области». Оба они присваиваются специалистам, проработавшим в указанных сферах не менее 15 лет.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 
Гость||

Звания для "своих". И одним из первых получит седой лис.

Гость||

Звания для "своих". И одним из первых получит седой лис.

Гость||

для кого готовится сие "звание"?

Гость||

Для тех чинушек и делапутов, у которых диссертации "липовые", которые учёные звания получили незаконно.

Гость||

Уже не знают, какие премии себе узаконить.

Гость||

Планируется ли ввести звание "Заслуженный танкист Пензенской области"?

Гость||

Ну гуляков первый , сейчас доктора дадут и звание, а то пенсия с з/п уже маловата кажется, ещё ништяков подавай!

Гость||

Настоящим ученым не видать , как своих ушей, будут давать своим, там такие доктора будут, типа Рамзана, и смех и слёзы!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Основанием могут стать личные заслуги в разработке приоритетных направлений, способствующих научному и технологическому прорыву, обеспечению лидерства в научном мире.
Таких в глупове сроду не найдёшь!

Гость||

Ща вам мотовилкин свои портянки выложит. Мотя жги чудик!

Гость||

Нас вроде не бомбили а посмотрите на дороги и тротуары - одни воронки.

Гость||

Это как в ссср с машинами и квартирами и отдельными привилегиями?А пенсия будет?

Гость||

Кто-то "умный" наградиться захотел, значит, доход дополнительный ищет.

Гость||

Действительно заслуженных деятелей или уже нет в живых, или им уже не нужны эти звания. Явно будут присваиваться директорам которые развалили пензенскую науку, но которых надо приласкать!

Большинство пензенских докторов наук - это чинуши купившие диссертации. Тем более имеется "свой" человечек в ПГУ)))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте