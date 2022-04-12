В Пензенской области введут звание заслуженного деятеля науки

12.04.2022 | 13:13

«Заслуженный деятель науки Пензенской области» - такое почетное звание учредят в регионе. Соответствующий законопроект в пятницу, 15 апреля, планируют принять депутаты Заксобра.

Звание будет присваивается выдающимся деятелям, имеющим степень доктора

наук, не ранее чем через десять лет c начала осуществления научной деятельности.

Основанием могут стать личные заслуги в разработке приоритетных направлений, способствующих научному и технологическому прорыву, обеспечению лидерства в научном мире.

Также будет приниматься во внимание успешное внедрение и использование научных разработок и их результатов в высокотехнологичном производстве.

Учитывается и создание научных межотраслевых школ, развитие научно-исследовательской деятельности в пензенских вузах c привлечением к работе студентов, аспирантов и молодых ученых.

В феврале пензенские законотворцы пополнили перечень почетных званий двумя пунктами: «Заслуженный пожарный Пензенской области» и «Заслуженный спасатель Пензенской области». Оба они присваиваются специалистам, проработавшим в указанных сферах не менее 15 лет.