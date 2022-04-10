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Общество

COVID-19: число привитых растет, коллективный иммунитет снижается

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В Пензенской области продолжает снижаться уровень коллективного иммунитета к COVID-19. По данным на 8 апреля, опубликованным порталом стопкоронавирус.рф, он составляет 61,3%.

Число полностью вакцинированных на ту же дату достигло 957 109, привитых первым компонентом - 1 005 666.

Чтобы соответствовать одному из критериев региона, свободного от COVID-19, уровень коллективного иммунитета должен быть не менее 80%.

В январе 2022 года в Пензенской области этот показатель был самым высоким и равнялся 77,8%. В феврале уровень снизился сначала до 74,5%, потом до 72,5%, в начале марта составил 70,4%, затем - 67,7%, потом - 65,6%.

Область по-прежнему проходит только по одному критерию - охвату тестированием не менее 300 человек на 100 тыс. населения. Недостижимыми до сих пор остаются такие параметры, как заболеваемость не более 30 человек на 100 тыс. населения; уровень коллективного иммунитета не менее 80%; занятость коек с ИВЛ меньше 0,1; загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 не более 30% от норматива.

Врачи готовятся к борьбе со стелс-омикроном, который является еще более заразным , чем его предшественник.

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