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Общество

Почти 80% жителей области имеют иммунитет к коронавирусу

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В Пензенской области показатель коллективного иммунитета приближается к 80%. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф на 21 января, он составлял 77,8%.

Сурский край лидирует среди регионов-соседей, где эта цифра ниже. Так, на второй строчке по количеству жителей с иммунитетом к опасному вирусу расположилась Ульяновская область (69,5%). Далее идет Республика Мордовия с показателем в 66,2%.

Меньше всего населения с иммунитетом в Саратовской области (58,5%) и Тамбовской (57,9%).

Всего в Пензенской области полную вакцинацию прошли 815 168 жителей.

На данный момент, как указано на тепловой карте, Пензенская область находится в желтой зоне по коронавирусу. Однако продолжает расти число ежедневно регистрируемых случаев инфекции (196 - на 20 января, 205 - на 21-е, 215 - на 22-е), снижается количество пациентов, выписываемых медиками за сутки (157 - на 20 января, 95 - на 21-е). Специалисты готовятся к пятой волне COVID-19.

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Гость||

Советский Союз за неделю бы справился с заразой. А вовка-капустка по 60 руб., ещё с натовцами собирается воевать.

Гость||

У нас свёкор со свекровью два раза (ревакцинация)привились и заболели через 2 месяца, мощный иммунитет!

Гость||

Из этих 800 тыс. хорошо половина по факту привилась, потому как никакого доверия, к якобы, заботе о здоровье населения, у населения нет

Гость||

Эти 80% привитые, а иммунитет это другое, умники

Гость||

По всем показателям Пенза в жп, но зато по уколам лидируем, ура!

Гость||

Уже пятая волна! Мама мия! Четвёртая ещё не началась , чо пишут!

Гость||

Тепловая карта, фотоотчёты, акции и флешмобы, онлайн-голосование и бессмертный полк, строительство соборов и церквей, пропаганда никчемных религий, вместо технологического прогресса и улучшения качества жизни народа. Вся суть современной власти.

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