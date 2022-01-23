Почти 80% жителей области имеют иммунитет к коронавирусу

23.01.2022 | 09:59

В Пензенской области показатель коллективного иммунитета приближается к 80%. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф на 21 января, он составлял 77,8%.

Сурский край лидирует среди регионов-соседей, где эта цифра ниже. Так, на второй строчке по количеству жителей с иммунитетом к опасному вирусу расположилась Ульяновская область (69,5%). Далее идет Республика Мордовия с показателем в 66,2%.

Меньше всего населения с иммунитетом в Саратовской области (58,5%) и Тамбовской (57,9%).

Всего в Пензенской области полную вакцинацию прошли 815 168 жителей.

На данный момент, как указано на тепловой карте, Пензенская область находится в желтой зоне по коронавирусу. Однако продолжает расти число ежедневно регистрируемых случаев инфекции (196 - на 20 января, 205 - на 21-е, 215 - на 22-е), снижается количество пациентов, выписываемых медиками за сутки (157 - на 20 января, 95 - на 21-е). Специалисты готовятся к пятой волне COVID-19.