С пензенцев, участвующих в спецоперации, не будут взыскивать долги

07.04.2022 | 10:15

В Пензенской области с должников, участвующих в спецоперации, временно не будут взыскивать деньги. Порядок разъяснили в региональном управлении ФССП.

«Федеральная служба судебных приставов принимает меры для стабилизации социально-экономической ситуации в РФ в связи с введением ограничительных мер иностранными государствами и международными организациями.

В соответствии с федеральным законом № 69-ФЗ «О внесении изменения в ФЗ «О ветеранах», подписанным Президентом РФ 26.03.2022, граждане, направленные для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, признаются ветеранами боевых действий», - напомнили в УФССП.

Исполнительные производства в отношении таких должников подлежат полному или частичному приостановлению.

Отсрочить взыскание можно, предоставив судебному приставу-исполнителю оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих наличие соответствующих оснований. Принять решение о приостановлении производства может и сам пристав.