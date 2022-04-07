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Общество

С пензенцев, участвующих в спецоперации, не будут взыскивать долги

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В Пензенской области с должников, участвующих в спецоперации, временно не будут взыскивать деньги. Порядок разъяснили в региональном управлении ФССП.

«Федеральная служба судебных приставов принимает меры для стабилизации социально-экономической ситуации в РФ в связи с введением ограничительных мер иностранными государствами и международными организациями.

В соответствии с федеральным законом № 69-ФЗ «О внесении изменения в ФЗ «О ветеранах», подписанным Президентом РФ 26.03.2022, граждане, направленные для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, признаются ветеранами боевых действий», - напомнили в УФССП.

Исполнительные производства в отношении таких должников подлежат полному или частичному приостановлению.

Отсрочить взыскание можно, предоставив судебному приставу-исполнителю оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих наличие соответствующих оснований. Принять решение о приостановлении производства может и сам пристав.

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Гость||

Временно...

Гость||

Короче, началась продажа индульгенций?

гребень||

долговые каникулы пока там пребываешь типа? это что агитация?

Гость||

Чёт неэффективные какие-то заманухи, надо совсем простить долги, тогда ещё подумают люди, а так- г.на палочке это!

Гость||

Гость писал(a):

а верить можно?
Требуй в контракте прописать, чтоб не отвертелись

Гость||

Гость писал(a):

Требуй в контракте прописать, чтоб не отвертелись
бумага стерпит все

Гость||

В военном комате

Гость||

Это только пензенцам так повезло?

Гость||

иди наёмником-спиши долги

Гость||

Гость писал(a):

Теперь все генералы на три дня в командировку на Украину поедут, чтобы статус получить.))))
А если помощь на Донбас отвезти, тоже участника действий получаешь?

Гость||

Особенно алименты.

Имя: Гость
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