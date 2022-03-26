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В стране и мире

Путин подписал закон о признании участников спецоперации ветеранами

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Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении участников специальной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых действий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения были внесены в закон «О ветеранах». Теперь, согласно документу, ветераны и инвалиды боевых действий, участвующие в спецоперации на территории Украины, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), смогут получать налоговые, земельные, транспортные льготы, а также жилищные меры социальной поддержки и льготы по оплате коммунальных платежей.

23 марта Депутаты Государственной Думы приняли закон о признании участников спецоперации Вооруженных сил (ВС) России на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий. В этот же деть Совет Федерации одобрил нормативно-правовой акт.

Авторами инициативы стали депутаты фракции «Единая Россия» и сенаторы-единороссы во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета партии Андреем Турчаком.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Они в отличии от тебя защищают Россию! Нашу Родину!

Гость||

Тем проще в Гааге будет

Гость||

Защищать Родину-это создать достойный уровень жизни, не воровать, не повышать пенсионный возраст и не врать.

Гость||

Люди рискуют жизнями и здоровьем, этого мало. Нужно им выделять участки в Одессе освобожденной например или в городах, чтобы бойцы могли построить минигостиницы или торговые центры для себя. Тогда доходы станут получать не барыги и торгаши , а люди с боевым прошлым, ветераны!

Гость||

Куда ни плюнь- одни "ветераны"! Кто все это оплачивать будет?

Гость||

Гость писал(a):

Люди рискуют жизнями и здоровьем, этого мало. Нужно им выделять участки в Одессе освобожденной
Аккуратнее, товарищ... Среди них и умные есть.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|26.03.2022 12:04|

Куда ни плюнь- одни "ветераны"! Кто все это оплачивать будет?

Ты-то что расстроился, не волнуйся не ты! Ты себе-то на трусы свежие не заработал, сидишь вижу в вонючих!

Гость||

Я она, а не он. И вообще , без трусов хожу

Гость||

Я стал уважать Путина, неужели и правда решил Россию с колен поднять...

Гость||

Увозил меня полковник за кордон,

Был он бледный, как покойник, миль пардон,

Говорил он всю дорогу о Руси:

- Живы мы и, слава Богу, гран мерси.

- Извините, мсье полковник, чем стареть,

Может лучше за Россию умереть?

Ради чести и престижа, не шучу.

Он ответил:

- Что я, рыжий? Не хочу!

Р.Рождестаенский

Гость||

Гость писал(а):

> Куда ни плюнь- одни "ветераны"! Кто все это оплачивать будет?

Государство. Но ты точно нет. Иди работай!

Гость||

Гость писал(a):

Государство. Но ты точно нет. Иди работай!
Иди на пересадку мозга, твой сдох.

Гость||

Гость писал(a):

Ты себе-то на трусы свежие не заработал, сидишь вижу в вонючих!
Тебе кто позволил нюхать мои трусы?

Гость||

Какой интересный ресурс. Час назад прочитал здесь пост о том российская армия - герои. И вот этот пост уже удалён?

Гость||

Гость писал(a):

Час назад прочитал здесь пост о том российская армия - герои. И вот этот пост уже удалён?
Русофобия здесь на марше

Имя: Гость
Комментарий:

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