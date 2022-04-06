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Общество

Пензенцы оценили идею изменения пешеходной разметки в центре

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Один из самых оживленных перекрестков Пензы - на пересечении улиц Кирова и Бакунина. Множество людей спешат перейти дорогу. Для того чтобы попасть, например, со стороны Центрального рынка к драмтеатру, проезжую часть нужно пересечь дважды и каждый раз подождать зеленого сигнала светофора. Кто-то решает сократить путь и шагает по диагонали.

Сотрудники ГИБДД такую практику не одобряют.

«На регулируемом перекрестке допускается переходить проезжую часть между противоположными углами перекрестка по диагонали только при наличии соответствующей разметки, обозначающей такой пешеходный переход», - сообщил начальник отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Пока ни одной диагональной зебры в Пензе нет. Но может появиться, о чем заявили первый заместитель председателя правительства Виктор Кувайцев и руководитель центра управления регионом Артем Кондрашов.

«Сам отмечал для себя не единожды, что люди идут не по зебре, а как хочется, как комфортно. Во многих регионах есть удачные примеры другого нанесения разметки», - рассказал Артем Кондрашов.

Перекресток улиц Кирова и Бакунина может стать первым, где нанесут нестандартно расположенные полосы. Пензенцам идея пришлась по нраву.

«Да, хочу, так удобнее будет», - отметил мужчина.

«Можно сделать, но и так удобно», - выразила свое мнение горожанка.

«Иногда, если надо быстро дойти, переходим диагонально», - признались девушки.

Считается, что нестандартная разметка исключает пересечение транспортных и пешеходных потоков и повышает уровень безопасности.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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А дорогу через площадь центрального рынка откроют?

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