В Пензе намерены привести в порядок памятники культуры

05.04.2022 | 11:01

В понедельник, 4 апреля, и. о. заместителя главы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам Дмитрий Жуков и начальник городского управления культуры Вера Фейгина посетили объекты культурного наследия.

Ранее мэр Пензы Александр Басенко выразил обеспокоенность состоянием ряда памятников культуры и поручил рассчитать средства для приведения в порядок зданий, требующих срочного ремонта.

Дмитрий Жуков особое внимание уделил памятникам архитектуры, в которых располагаются учреждения культуры. В частности, речь идет о детской музыкальной школе № 1 на улице Богданова и центре русской хоровой и вокальной культуры (бывший кинотеатр «Октябрь») на улице Кирова, с руководителями которых он встретился.

«В настоящее время в Пензе насчитывается 29 различных объектов культурного наследия, среди которых здания, монументы, захоронения, памятники», - отметили в пресс-службе администрации Пензы.

Ранее на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте» житель Пензы обратил внимание на состояние зданий в верхней части улицы Московской. «Стены превращаются в решето», - написал он.

В администрации Пензы сообщили, что уже составлены дефектные акты и подготовлены локально-сметные расчеты на ремонт фасадов девяти домов на улице Московской.