Сетевое издание|18+|Вторник|5 апр 2022|12:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Пензе намерены привести в порядок памятники культуры

Печать
Telegram

В понедельник, 4 апреля, и. о. заместителя главы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам Дмитрий Жуков и начальник городского управления культуры Вера Фейгина посетили объекты культурного наследия.

Ранее мэр Пензы Александр Басенко выразил обеспокоенность состоянием ряда памятников культуры и поручил рассчитать средства для приведения в порядок зданий, требующих срочного ремонта.

Дмитрий Жуков особое внимание уделил памятникам архитектуры, в которых располагаются учреждения культуры. В частности, речь идет о детской музыкальной школе № 1 на улице Богданова и центре русской хоровой и вокальной культуры (бывший кинотеатр «Октябрь») на улице Кирова, с руководителями которых он встретился.

«В настоящее время в Пензе насчитывается 29 различных объектов культурного наследия, среди которых здания, монументы, захоронения, памятники», - отметили в пресс-службе администрации Пензы.

Ранее на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте» житель Пензы обратил внимание на состояние зданий в верхней части улицы Московской. «Стены превращаются в решето», - написал он.

В администрации Пензы сообщили, что уже составлены дефектные акты и подготовлены локально-сметные расчеты на ремонт фасадов девяти домов на улице Московской.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото penza-gorod.ru
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте