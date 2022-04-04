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Общество

Пензенцы могут внести предложения в программу развития образования

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В Пензенской области начинается разработка программы развития образования на 2022-2026 годы. В процессе будут заняты представители федеральных и региональных органов управления образованием, руководители учебных заведений, педагогические работники, школьники и их родители, ведущие эксперты сферы образования и все заинтересованные лица.

Программа станет главным ориентиром для всех ведомств и организаций, действующих в сфере образования, на предстоящие 5 лет. Мероприятия и проекты охватят все основные направления, это:

- дошкольное, общее, дополнительное, профессиональное образование;

- отдых и оздоровление детей;

- молодежная политика и воспитательная работа;

- система профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);

- опека и попечительство;

- образовательная среда;

- кадровый потенциал, система управления и оценка качества образования.

Главным приоритетом станет создание в Пензенской области условий для самореализации подрастающего поколения.

Свои предложения в программу может подать каждый желающий. Для их сбора на главных страницах официальных сайтов всех образовательных организаций региона, управлений и отделов образования размещена ссылка «Сбор предложений в программу развития образования Пензенской области».

«Сбор предложений продлится до 15 апреля. После этого будут проведены стратегические сессии по обсуждению системы образования региона и формированию пакета мероприятий и проектов. Реализация программы развития стартует 1 сентября», - сообщили в Министерстве образования Пензенской области.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Опять сделают как им надо, а не как люди предложат ! Показуха одна!

Гость||

Люди уже давно просят отменить ВПР ЕГЭ ОГЭ И ДЫРЯВОГО КОНЯ!!!

Имя: Гость
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