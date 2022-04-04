Пензенцев пугают фейковыми «ориентировками на педофилов»

04.04.2022 | 17:06

В понедельник, 4 апреля, в УМВД России по Пензенской области опровергли информацию о педофиле, распространяемую в родительских чатах в мессенджерах и в соцсетях.

«Жители микрорайона Арбеково, будьте бдительны, не оставляйте детей без присмотра! В вашем районе появился педофил!» - гласило сообщение.

В полиции заявили, что информация не соответствует действительности и является фейковой.

Подобные фейки встречались и ранее. Так, в январе этого года в чатах и пабликах стала распространяться ориентировка на двух якобы педофилов, орудующих у школ.

Тогда в пресс-службе регионального управления МВД РФ сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что никаких сигналов от детей или родителей о педофилах не поступало.