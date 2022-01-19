Пензенских родителей встревожила информация о двух педофилах

19.01.2022 | 10:14

В родительских чатах и пензенских пабликах стала распространяться информация о двух педофилах, якобы орудующих у школ.

«Доводим до вашего сведения, что в нашем районе на свободу из колонии вышли педофилы. Будьте очень внимательны, не оставляйте детей без присмотра. Это касается и старших детей-школьников», - гласит сообщение, которое получили многие родители не только Пензы, но и других районов области.

Также рассылались фотографии двух мужчин. Чуть позже появилась информация, что они живут где-то в Запрудном. В группе поселка Мокшан соцсети «ВКонтакте» написали, что накануне двое неизвестных находились рядом со школой и заманивали детей в автомобиль.

В пресс-службе регионального управления МВД сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что никаких сигналов от детей или родителей о педофилах не поступало.

«Информация, которая распространяется в родительских чатах мессенджеров и различных социальных сетях, не соответствует действительности», - отметили правоохранители.