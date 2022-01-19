Происшествия

Пензенских родителей встревожила информация о двух педофилах

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В родительских чатах и пензенских пабликах стала распространяться информация о двух педофилах, якобы орудующих у школ.

«Доводим до вашего сведения, что в нашем районе на свободу из колонии вышли педофилы. Будьте очень внимательны, не оставляйте детей без присмотра. Это касается и старших детей-школьников», - гласит сообщение, которое получили многие родители не только Пензы, но и других районов области.

Также рассылались фотографии двух мужчин. Чуть позже появилась информация, что они живут где-то в Запрудном. В группе поселка Мокшан соцсети «ВКонтакте» написали, что накануне двое неизвестных находились рядом со школой и заманивали детей в автомобиль.

В пресс-службе регионального управления МВД сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что никаких сигналов от детей или родителей о педофилах не поступало.

«Информация, которая распространяется в родительских чатах мессенджеров и различных социальных сетях, не соответствует действительности», - отметили правоохранители.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

СУ СК РФ сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что никаких сигналов от детей или родителей о педофилах не поступало.
Вы одурели там совсем что-ли, вы задницу поднимаете только строго по "сигналу"? А где же ваша собственная инициатива, за которую вам из бюджета (читай:народ) платят зарплату?

Гость||

на полицию надежды нет, они могут только бабушек без масок штрафовать, им дела до этих отбросов нет.

Гость||

Люди, вы что идиоты? Кто определил, что они пидофилы? На основании чего? 10.58.твою фотку завтра сосед выложит и напишет, что ты пидофил (вы с ним машиноместо не поделили или ещё чего) , может тебя тоже палкой

Имя: Гость
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