Пензенских родителей встревожила информация о двух педофилах

В родительских чатах и пензенских пабликах стала распространяться информация о двух педофилах, якобы орудующих у школ.
«Доводим до вашего сведения, что в нашем районе на свободу из колонии вышли педофилы. Будьте очень внимательны, не оставляйте детей без присмотра. Это касается и старших детей-школьников», - гласит сообщение, которое получили многие родители не только Пензы, но и других районов области.
Также рассылались фотографии двух мужчин. Чуть позже появилась информация, что они живут где-то в Запрудном. В группе поселка Мокшан соцсети «ВКонтакте» написали, что накануне двое неизвестных находились рядом со школой и заманивали детей в автомобиль.
В пресс-службе регионального управления МВД сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что никаких сигналов от детей или родителей о педофилах не поступало.
«Информация, которая распространяется в родительских чатах мессенджеров и различных социальных сетях, не соответствует действительности», - отметили правоохранители.
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penzainform.ru писал(a):Вы одурели там совсем что-ли, вы задницу поднимаете только строго по "сигналу"? А где же ваша собственная инициатива, за которую вам из бюджета (читай:народ) платят зарплату?