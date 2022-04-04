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Общество

Пензенцам опять отказали в отмене масочного режима

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Жителям Пензенской области в очередной раз отказали в отмене масочного режима. Представители регионального управления Роспотребнадзора дали пояснения по этому вопросу в комментариях губернатора Олега Мельниченко в понедельник, 4 апреля.

«Вы когда масочный режим отмените? Доходит уже до абсурда», - написал житель области.

Сотрудники Роспотребнадзора сообщили ему, что требование носить маски в общественных местах пока сохраняется в подавляющем большинстве регионов России.

«Связано это с действием постановления Главного государственного санитарного врача РФ, которым установлен масочный режим и, следовательно, на уровне регионов он не может быть отменен. Кроме того, ситуация по распространению коронавирусной инфекции остается напряженной, необходимо продолжать соблюдать профилактические мероприятия для сохранения положительной динамики по снижению заболеваемости», - добавили в РПН.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Пензенской области сейчас сокращается. После пиковых дней в феврале (тогда за 24 часа выявляли до 2 150 новых случаев заражения) ситуация стабилизировалась: с конца марта фиксируется не более 300 пациентов в сутки.

Однако 30 марта главный врач областного центра специализированных видов медпомощи Сергей Рыбалкин предупредил о возможности очередной волны инфекции, которая ждет регион в скором времени.

«История с ковидом не завершается. В мае, скорее всего, будет еще одна волна, так как в Китае выявлен штамм «стелс». Но, скорее всего, она тоже будет с нетяжелыми формами поражения», - спрогнозировал он.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Маскобараны рады, хоть никто кроме них не носит намордники.

Гость||

хорошая статья штрафов, кому выгодно? еще римляни знали

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сотрудники Роспотребнадзора сообщили ему, что требование носить маски в общественных местах пока сохраняется в подавляющем большинстве регионов России.

«Связано это с действием постановления Главного государственного санитарного врача РФ, которым установлен масочный режим и, следовательно, на уровне регионов он не может быть отменен.

Масочный режим отменяется в Белгородской области, исключение составляют медицинские организации и пункты временного размещения граждан, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

(новость от 04.04.22)

Гость||

А штрафы собирать надо за нарушение масочного режима!!!!Это АБСУРД!!!! Посмотрите в каких масках ходят люди, кто кого защищает этой МАСКОЙ, которую не меняют ГОДАМИ!!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

требование носить маски в общественных местах пока сохраняется в подавляющем большинстве регионов России.

«Связано это с действием постановления Главного государственного санитарного врача РФ, которым установлен масочный режим и, следовательно, на уровне регионов он не может быть отменен.

А в подавленном меньшинстве регионов просто послали главгосанврача или как-то договорились?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

и, следовательно, на уровне регионов он не может быть отменен
решение об отмене масочного режима приняли в Кузбассе, в Тамбовской и Калужской областях, а также в Москве. Как же тогда им удалось?

Гость||

Цены лучше бы контролировали а занимаются показухой.

Гость||

Носите маски.хоть так ваши унылые рожи не будет видно.

Гость||

Гость писал(a):

Масочный режим отменяется в Белгородской области, исключение составляют медицинские организации и пункты временного размещения граждан, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

(новость от 04.04.22)

Гость писал(a):
решение об отмене масочного режима приняли в Кузбассе, в Тамбовской и Калужской областях, а также в Москве. Как же тогда им удалось?
Включите мозг. Масочный режим установлен Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ на федеральном уровне и только Попова может отменить своё постановление.

Гость||

как бы помягче сказать... Писающий мальчик наш губернатор

Гость||

Заканчивайте эту дурь, гады, тьфу!

Гость||

Гость писал(a):

Вячеслав Гладков.
по нему тюрьма плачет

Гость||

Гость писал(a):

и только Попова может отменить своё постановление.
Не смешите Собянина.

Имя: Гость
Комментарий:

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