Пензенцам опять отказали в отмене масочного режима

04.04.2022 | 09:52

Жителям Пензенской области в очередной раз отказали в отмене масочного режима. Представители регионального управления Роспотребнадзора дали пояснения по этому вопросу в комментариях губернатора Олега Мельниченко в понедельник, 4 апреля.

«Вы когда масочный режим отмените? Доходит уже до абсурда», - написал житель области.

Сотрудники Роспотребнадзора сообщили ему, что требование носить маски в общественных местах пока сохраняется в подавляющем большинстве регионов России.

«Связано это с действием постановления Главного государственного санитарного врача РФ, которым установлен масочный режим и, следовательно, на уровне регионов он не может быть отменен. Кроме того, ситуация по распространению коронавирусной инфекции остается напряженной, необходимо продолжать соблюдать профилактические мероприятия для сохранения положительной динамики по снижению заболеваемости», - добавили в РПН.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Пензенской области сейчас сокращается. После пиковых дней в феврале (тогда за 24 часа выявляли до 2 150 новых случаев заражения) ситуация стабилизировалась: с конца марта фиксируется не более 300 пациентов в сутки.

Однако 30 марта главный врач областного центра специализированных видов медпомощи Сергей Рыбалкин предупредил о возможности очередной волны инфекции, которая ждет регион в скором времени.

«История с ковидом не завершается. В мае, скорее всего, будет еще одна волна, так как в Китае выявлен штамм «стелс». Но, скорее всего, она тоже будет с нетяжелыми формами поражения», - спрогнозировал он.