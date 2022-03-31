«Россия» отменила часть рейсов между Пензой и Шереметьевом

31.03.2022 | 10:48

Пассажирам сообщили об отмене части апрельских рейсов из Пензы в Шереметьево. Информация о коррективах, внесенных в расписание, появилась на сайте местного аэропорта в четверг, 31 марта.

«Авиакомпания «Россия» отменяет рейсы FV6545/FV6546 по маршруту Москва (Шереметьево) - Пенза - Москва (Шереметьево) на следующие даты: 2.04.22, 4.04.22, 16.04.22, 19.04.22, 20.04.22, 21.04.22, 23.04.22, 26.04.22, 27.04.22, 28.04.22», - пояснили интернет-пользователям.

Директор аэропорта Юрий Осколков напомнил, что «Россия» подменила на маршруте основного авиаперевозчика - компанию «Аэрофлот». Решение об отмене вылетов приняли из-за отсутствия загрузки.

Согласно расписанию, рейсы из Пензы в Шереметьево должны были выполняться ежедневно. Отменили всего 10, таким образом, большинство вылетов состоится по плану.

Кроме того, пензенцы могут добраться до Москвы на воздушных судах двух других авиакомпаний: S7 и «ИрАэро». Они летают в Домодедово.