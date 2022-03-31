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Общество

«Россия» отменила часть рейсов между Пензой и Шереметьевом

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Пассажирам сообщили об отмене части апрельских рейсов из Пензы в Шереметьево. Информация о коррективах, внесенных в расписание, появилась на сайте местного аэропорта в четверг, 31 марта.

«Авиакомпания «Россия» отменяет рейсы FV6545/FV6546 по маршруту Москва (Шереметьево) - Пенза - Москва (Шереметьево) на следующие даты: 2.04.22, 4.04.22, 16.04.22, 19.04.22, 20.04.22, 21.04.22, 23.04.22, 26.04.22, 27.04.22, 28.04.22», - пояснили интернет-пользователям.

Директор аэропорта Юрий Осколков напомнил, что «Россия» подменила на маршруте основного авиаперевозчика - компанию «Аэрофлот». Решение об отмене вылетов приняли из-за отсутствия загрузки.

Согласно расписанию, рейсы из Пензы в Шереметьево должны были выполняться ежедневно. Отменили всего 10, таким образом, большинство вылетов состоится по плану.

Кроме того, пензенцы могут добраться до Москвы на воздушных судах двух других авиакомпаний: S7 и «ИрАэро». Они летают в Домодедово.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

вообще над пензой ненужно летать и распылять эту херь а то мы не видим когда нормальные самолёты летят и след быстро исчезает и где летают самолёты после которых сутками держатся следы и в облака переходят закрывая всё небо

нас отравляют в открытую

Гость||

Хватит ерунду пороть, насмотрятся Рен-ТВ и бредят

Гость||

не взлетим хоть поплаваем

Гость||

Шереметьевом - это прикол такой? Или вы на самом деле плохо учили русский язык?

Гость||

Гость писал(a):

вы на самом деле плохо учили русский язык?
Так точно. Эти люди не знают правил русского языка.

Склонения, спряжения, грамматика... Это не про них...

Не понимаю- за что редакторам ПИ платят зарплату? Наверное за то- что чистят чат.

С уважением!

Гость||

Прочитал Пенза-Шемышейка)))

Имя: Гость
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