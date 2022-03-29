В Кузнецке прокомментировали подорожание бытовой химии

29.03.2022 | 08:52

В администрации Кузнецка прокомментировали рост цен на бытовую химию, произошедший в последние недели. Вопрос обсудили на оперативном совещании в понедельник, 28 марта.

«Бытовой химии в достаточном количестве имеется, дефицита нет. Цены, естественно, выросли. Увеличились очень здорово, на продукцию иностранных производителей. По некоторым позициям до 80% цена скакнула. На товары бытовой химии, которые производятся на территории Российской Федерации, также цена увеличилась», - доложили главе администрации Кузнецка Сергею Златогорскому.

Он предположил, что это может быть связано с использованием импортных компонентов.

«Следим за ценами. Сейчас и сезонные какие-то вещи будут, и колебания на рынках, связанные с продуктами импортного производства и с импортными составляющими. Один из проблемных сегментов - упаковка, тара. Может, продукция есть, а с упаковкой могут быть проблемы. Все непросто», - подчеркнул мэр.

Повышение цен в магазинах - одна из самых острых тем, которые обсуждают жители региона в последний месяц. Так, ранее были опубликованы фото из магазина в Кузнецке. Зубная паста Colgate стоит там от 134 до 289 рублей, дезодоранты-спреи - от 229 рублей, жидкие средства для стирки - более 1 000 рублей.