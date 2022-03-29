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Общество

В Кузнецке прокомментировали подорожание бытовой химии

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В администрации Кузнецка прокомментировали рост цен на бытовую химию, произошедший в последние недели. Вопрос обсудили на оперативном совещании в понедельник, 28 марта.

«Бытовой химии в достаточном количестве имеется, дефицита нет. Цены, естественно, выросли. Увеличились очень здорово, на продукцию иностранных производителей. По некоторым позициям до 80% цена скакнула. На товары бытовой химии, которые производятся на территории Российской Федерации, также цена увеличилась», - доложили главе администрации Кузнецка Сергею Златогорскому.

Он предположил, что это может быть связано с использованием импортных компонентов.

«Следим за ценами. Сейчас и сезонные какие-то вещи будут, и колебания на рынках, связанные с продуктами импортного производства и с импортными составляющими. Один из проблемных сегментов - упаковка, тара. Может, продукция есть, а с упаковкой могут быть проблемы. Все непросто», - подчеркнул мэр.

Повышение цен в магазинах - одна из самых острых тем, которые обсуждают жители региона в последний месяц. Так, ранее были опубликованы фото из магазина в Кузнецке. Зубная паста Colgate стоит там от 134 до 289 рублей, дезодоранты-спреи - от 229 рублей, жидкие средства для стирки - более 1 000 рублей.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Не к добру каждый день новости про кузнечиков,Ой не к добру!!!

Гость||

Че,заело,иди водички попей.

Гость||

Это правда,был в Кузнецке в пятницу, в магазине 62 руб.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Бытовой химии в достаточном количестве имеется
penzainform.ru писал(a):
Цены, естественно, выросли. Увеличились очень здорово
penzainform.ru писал(a):
Он предположил, что это может быть связано с использованием импортных компонентов.
penzainform.ru писал(a):
Следим за ценами.
Как всегда , всё ниочём.

Гость||

Пора Златогорскому присвоить очередное звание-Капитан Очевидность.

Гость||

Сахор та успели затарить, Буртасы?

Гость||

Гость писал(a):

В Кузнецке прокомментировали подорожание бытовой химии
Приезжайте в Пензу. У нас дешево.

Гость||

В 5-рочке сахарок вчера 87, лежит бери не хочу. Вот и стабилизировалось. А то бабки виноваты..

Гость||

Пока жидкое хозяйственное мыло не подорожало — вполне можно держаться.

Гость||

А зубы сажей чистить,как предки.Да и брови подвести. Можно древесный уголь через кофемолку пропустить.

Гость||

Гость писал(а):

> А зубы сажей чистить,как предки.Да и брови подвести. Можно древесный уголь

> через кофемолку пропустить.

У тебя есть кофемолка??? Вот ты буржуй!

Гость||

Были и лучшие времена, накопил и купил.

Гость||

У тебя есть кофемолка??? Вот ты буржуй!)

А вот завидовать, грех большой. Тем более в пост

Имя: Гость
Комментарий:

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