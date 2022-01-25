Общество

Ремонт улицы Рябова в Пензе: определился победитель аукциона

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В понедельник, 24 января, в Пензе подвели итоги аукциона по определению подрядчика, который займется капитальным ремонтом улицы Рябова.

Победителем стала самарская компания «Авангард», предложившая выполнить работы за 311 млн рублей (максимальная цена контракта составляла 312 млн 114 тыс. 510).

Заявку на участие в конкурсе также подавало пензенское ООО «Автодорога». Фирма предложила отремонтировать улицу за 312 млн 114 тыс., снизив начальную сумму всего на 510 рублей.

По критериям «Квалификация» и «Цена» конкурсная комиссия поставила самарской фирме в общей сложности 100 баллов, пензенской - 85,58.

С победителем подпишут контракт, согласно которому он должен будет приступить к ремонту 5 июля 2022 года и завершить работы 5 июня 2023-го.

Улица Рябова - один из проблемных участков, к реконструкции которого никак не могут приступить. Это был третий аукцион по определению подрядчика. Два первых признали несостоявшимися.

В начале октября Андрей Лузгин, занимавший тогда должность главы администрации города, сообщил, что договор с подрядчиком пришлось расторгнуть из-за сильного подорожания стройматериалов (стоимость контракта необходимо было увеличить на 60 млн, что составляло почти 20% первоначальной суммы).

В декабре 2021-го заммэра Магомед Агамагомедов уточнил, что документация была откорректирована, заключение получено, конкурсные процедуры запущены вновь.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

контракт, согласно которому он должен будет приступить к ремонту 5 июля 2022 года
А почему затяжка с началом работ аж до июля? А пораньше, скажем с мая?

Гость||

Это чтобы асфаль или плитку в декабре ложить.

Гость||

Гость писал(a):

А почему затяжка с началом работ аж до июля? А пораньше, скажем с мая?
Они с пр. Строителей не могут разобраться, а вы тут про Рябова....

Гость||

Да ниче вам не сделают, бегите с этой дыры!

Имя: Гость
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