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Общество

В жилом доме «Утро» в Терновке начали возводить стены

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За строительством уникального жилого дома «Утро» следят уже около ста пензенских семей: квартиры в новостройке разлетаются как горячие пирожки.

Наблюдать за тем, как растут стены, можно прямо из офиса продаж. Его окна расположены так, что вся панорама стройплощадки у покупателей как на ладони.

Жилой дом «Утро» возводят с опережением графика.

«На данный момент закончено свайное поле, а также устройство монолитных фундаментов, выполняется устройство перекрытий цокольного этажа и гидроизоляционные работы, начали кладку стен первого этажа», - рассказал инженер технического надзора специализированного застройщика ООО «Домострой» Александр Зайцев.

Кирпич имеет ряд преимуществ перед материалами, которые используют в современном строительстве. Такие стены более прочны и долговечны, а значит, послужат не одному поколению. Это экологичный и морозостойкий материал, в таком доме всегда тепло и уютно. Немаловажным является естественная регуляция влажности в кирпичном здании. Большим плюсом является и пожарная безопасность.

«Жители Терновки проявили высокий интерес к жилому дому «Утро». Это уникальный современный дом в самом сердце микрорайона, отсюда до центра - 15 минут. При этом здесь нет суеты, характерной для делового центра. Строение удалено от дороги, а окна новоселов будут выходить на частный жилой массив, лес и реку Суру», - рассказала руководитель отдела продаж Светлана Курышева.

Квартиры новоселам достанутся с отделкой White box, которая включает в себя выравнивание стен, стяжку пола во всех помещениях, в том числе в санузле. Останется лишь выбрать декоративные материалы, что позволит существенно сэкономить на ремонте.

Приобрести квартиры в жилом доме «Утро» на данном этапе строительства можно по выгодной цене. Подробнее об этом расскажут в отделе продаж по адресу: Пенза, улица Терновского, 102, или по телефону 500-270. Строительство ведется с применением счетов эскроу в партнерстве со Сбербанком, так что права покупателей гарантированно защищены.

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