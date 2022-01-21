Общество

Реорганизация коммунальных структур Пензы завершится к весне

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На совещании в правительстве Пензенской области, состоявшемся в пятницу, 21 января, обсуждался план учредительных процедур по созданию в Пензе двух муниципальных предприятий.

Одна из новых компаний объединит МУПы «Пензадормост», «Зеленое хозяйство» и ряд других жилищно-коммунальных организаций. Она будет заниматься содержанием городских территорий и улично-дорожной сети. Вторая станет управлять многоквартирными жилыми домами.

Представители администрации города Пензы доложили о работе по созданию двух новых юридических лиц и представили схемы их подразделений.

Губернатор Олег Мельниченко утвердил структуру и поставил задачу максимально сократить сроки реорганизации, в ближайшие дни завершив подготовку «дорожной карты». Старт работы новых предприятий запланирован уже на начало весны. В них должны быть современная техника, аварийно-диспетчерские службы, мобильные ремонтные бригады.

Также на совещании шла речь о поощрении сотрудников коммунальных служб, выполнявших служебный долг во время новогодних каникул, когда большинство горожан отдыхало, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Гость||

Реорганизуют как раз тогда когда весь снег растает

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Одна из новых компаний объединит МУПы «Пензадормост», «Зеленое хозяйство»
Это идиотизм , Зеленое хозяйство прежде всего должно заниматься озеленением и содержанием зеленых зон , в том числе парков и скверов , дорожники Пензадормоста это вообще другой вид деятельности. В результате этого слияние озеленение города и без того плохое в последнее время ещё более ухудшиться. Каждый должен заниматься своим делом , универсализм до хорошего не доведет. У МО есть трубопроводные войска постоянной готовности давайте отдадим коммунальщиков МО ведь они не справляются, а .Ну как ? Понятно что это слияние делается специально под сына бывшего первого заместителя Правительства ПО , что бы сделать ему карьеру , но не до такой же степени что бы разрушить целое направление ! Ещё раз для дилетанта гражданина М. Зеленое хозяйство это учреждение основной профиль которого ОЗЕЛЕНЕНИЕ , а НЕ УБОРКА ГОРОДА!Надо чиновников сокращать минимум раз 5 , а лучше в 10 , а то их количество по сравнению со времен СССР выросло до чудовищных размеров и они продолжают плодиться.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Губернатор Олег Мельниченко утвердил структуру и поставил задачу максимально сократить сроки реорганизации, в ближайшие дни завершив подготовку «дорожной карты».
Разум давно покинул их и похоже навсегда.

Гость||

А кто и зачем все что ранее уже существовало разрушил?

Гость||

Обезьяны.

Гость||

Кто нибудь летучие отряды уже видел? Пролетали мимо?

Гость||

Это получается будет переголосовка домов??? Это уже проходили и не раз... Кто не работал в ЖКХ, тот далек от этого. Как был бардак, так и останется...

Гость||

Президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал закон, ограничивающий деятельность государственных и муниципальных унитарных предприятий и предусматривающий их ликвидацию на конкурентных товарных рынках к 2025 году.

https://zakon.ru/blog/2020/01/21/likvidaciya_gupov_i_mupov_chto_dalshe

Гость||

Зачем создавать новую управляющую организацию когда есть три.МУП 22 МУП 10 ЖЭМУМ 7. Только они банкроты. То же самое ждет и ее. Все в судах.

Гость||

Гость писал(a):

Президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал закон, ограничивающий деятельность государственных и муниципальных унитарных предприятий и предусматривающий их ликвидацию на конкурентных товарных рынках к 2025 году.
В этом-то все и дело. Сейчас за счет бюджета создадут мощные компании, а потом их с выгодой прихватизируют.

Гость||

Гость писал(a):

Это идиотизм , Зеленое хозяйство прежде всего должно заниматься озеленением и содержанием зеленых зон , в том числе парков и скверов , дорожники Пензадормоста это вообще другой вид деятельности. В результате этого слияние озеленение города и без того плохое в последнее время ещё более ухудшиться. Каждый должен заниматься своим делом , универсализм до хорошего не доведет. У МО есть трубопроводные войска постоянной готовности давайте отдадим коммунальщиков МО ведь они не справляются, а .Ну как ? Понятно что это слияние делается специально под сына бывшего первого заместителя Правительства ПО , что бы сделать ему карьеру , но не до такой же степени что бы разрушить целое направление ! Ещё раз для дилетанта гражданина М. Зеленое хозяйство это учреждение основной профиль которого ОЗЕЛЕНЕНИЕ , а НЕ УБОРКА ГОРОДА!Надо чиновников сокращать минимум раз 5 , а лучше в 10 , а то их количество по сравнению со времен СССР выросло до чудовищных размеров и они продолжают плодиться.
Клумбы в асфальт, асфальт в газоны.

Гость||

Гость писал(a):

В этом-то все и дело. Сейчас за счет бюджета создадут мощные компании, а потом их с выгодой прихватизируют.
Только рулить будут дилетанты которые ничего не знают а работе ЖКХ.

Гость||

Гость писал(a):

Реорганизуют как раз тогда когда весь снег растает
Пару раз переименуются, освоят деньги населения, а снег как сам таял так и будет таять )))))

Имя: Гость
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