Реорганизация коммунальных структур Пензы завершится к весне

21.01.2022 | 14:36

На совещании в правительстве Пензенской области, состоявшемся в пятницу, 21 января, обсуждался план учредительных процедур по созданию в Пензе двух муниципальных предприятий.

Одна из новых компаний объединит МУПы «Пензадормост», «Зеленое хозяйство» и ряд других жилищно-коммунальных организаций. Она будет заниматься содержанием городских территорий и улично-дорожной сети. Вторая станет управлять многоквартирными жилыми домами.

Представители администрации города Пензы доложили о работе по созданию двух новых юридических лиц и представили схемы их подразделений.

Губернатор Олег Мельниченко утвердил структуру и поставил задачу максимально сократить сроки реорганизации, в ближайшие дни завершив подготовку «дорожной карты». Старт работы новых предприятий запланирован уже на начало весны. В них должны быть современная техника, аварийно-диспетчерские службы, мобильные ремонтные бригады.

Также на совещании шла речь о поощрении сотрудников коммунальных служб, выполнявших служебный долг во время новогодних каникул, когда большинство горожан отдыхало, сообщили в пресс-службе регионального правительства.