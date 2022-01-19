Общество

Вывоз из леса поваленных ветром сосен расценили как хищение

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Во вторник, 18 января, государственные лесные инспекторы обнаружили в Колышлейском районе факт хищения из Сердобского лесничества ветровальных сосен общем объемом древесины 0,99 кубического метра.

Ущерб, причиненный лесному хозяйству, составил 738 рублей. Гражданин, совершивший хищение, установлен - им оказался местный житель. Материалы направлены в правоохранительные органы.

Это не первый случай, когда жители области забирают из леса деревья, ошибочно считая их валежником. Так, в 2020 году мужчина вывез из-под Кичкилейки целый грузовой прицеп деревьев, поломанных ураганом, и оказался в числе нарушителей закона.

В Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования напомнили, что ветровальная древесина не является валежником и за ее хищение предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Ветровальные (вывернутые с корневищем) деревья еще не мертвые: хотя они лежат на земле, но могут продолжать жить, расти и даже давать вегетативное потомство. Ветровальные и буреломные деревья оказываются потенциально мертвыми, необходимо лишь время для того, чтобы проявились признаки их усыхания (омертвления).

Также к валежнику не относятся сухие, но стоящие на корню деревья, они представляют собой сухостой, а не валежник. А оставленные на лесосеке срубленные хлысты, бревна, старые штабеля являются собственностью арендатора лесного участка.

Ознакомиться с правилами сбора и заготовки валежника можно на сайте регионального минлесхоза.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

738 рублей-преступление века!!! Это прорыв или рывок?

Гость||

По странному мнению Минлесхоза ветровальные деревья пусть лучше сгниют в лесу, создавая существенную угрозу лесных пожаров и предпосылок для коррупции в среде работников лесного хозяйства, чем нуждающиеся хозяйственные люди воспользуются этими деревьями.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|19.01.2022 10:07|

738 рублей-преступление века!!! Это прорыв или рывок?

Прорыв или рывок это когда 738 миллиардов из госказны прихватизируют, а 738 рублей это государственное преступление, за которое следовало бы давать расстрел(за колоски же сажали, а нынешние чем хуже 37-го года?).

Гость||

Если дерево свалилось, то это валежник, а не повод для взятки лесникам.

Гость||

а почему лесники валежник не убирают????

Гость||

Вона что. Может этим инспекторам пойти поучиться преже чем регулировать. Пусть на дачу ко мне предут покажу им какие живые поваленные деревья

Имя: Гость
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