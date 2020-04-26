Пензенцу не удалось поживиться даровой древесиной после урагана

Решил воспользоваться лесными богатствами и заработал как минимум крупный штраф.
Неподалеку от Кичкилейки сотрудники регионального минлесхоза задержали мужчину, который напилил целый прицеп бревен. Деревья были поломаны и повалены ураганом, однако, по словам специалистов лесного хозяйства, они не являются валежником и заготавливать их нельзя.
«При проведении мероприятий по контролю в лесах на территории Ахунско-Ленинского лесничества государственными лесными инспекторами Пензенской области выявлен факт хищения ветровальной снеголомной древесины. Общий объем украденной древесины составил 11 кубических метров», - сообщил начальник отдела регионального минлесхоза Антон Малин.
Нарушителя задержали на месте, материалы по данному факту направили в правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении дела.
«Напоминаем гражданам, что хищение ветровальной снеголомной буреломной древесины предусматривает уголовную ответственность и наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет», - уточнил Антон Малин.
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