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Криминал

Пензенцу не удалось поживиться даровой древесиной после урагана

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Решил воспользоваться лесными богатствами и заработал как минимум крупный штраф.

Неподалеку от Кичкилейки сотрудники регионального минлесхоза задержали мужчину, который напилил целый прицеп бревен. Деревья были поломаны и повалены ураганом, однако, по словам специалистов лесного хозяйства, они не являются валежником и заготавливать их нельзя.

«При проведении мероприятий по контролю в лесах на территории Ахунско-Ленинского лесничества государственными лесными инспекторами Пензенской области выявлен факт хищения ветровальной снеголомной древесины. Общий объем украденной древесины составил 11 кубических метров», - сообщил начальник отдела регионального минлесхоза Антон Малин.

Нарушителя задержали на месте, материалы по данному факту направили в правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении дела.

«Напоминаем гражданам, что хищение ветровальной снеголомной буреломной древесины предусматривает уголовную ответственность и наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет», - уточнил Антон Малин.

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Гость||

вор у ВОРА дубинку не спёр?

Гость||

А как Вам вот это!

Вале́жник (валеж, валежный лес, лежина, падалица) — упавшие на землю в лесу стволы деревьев или их части:[1] сучья, ветви, сухие и гниющие. Сломленный ветром (бурелом), навалом снега и т. п. лес, а также лес срубленный и полуобработанный, но не вывезенный и брошенный (часто как забракованный). Вообще всякий поваленный или лежащий на земле лес, в большей или меньшей степени утративший технические качества и ценность. Сухой валежник может использоваться в качестве топлива.

Гость||

Деревья были поломаны и повалены ураганом, однако, по словам специалистов лесного хозяйства, они не являются валежником и заготавливать их нельзя.

Пусть министр Москвин сам об этом скажет . Нет желания ? Тогда пойдём другим путём .

Гость||

Это и есть валежник .

Имя: Гость
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