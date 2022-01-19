В Пензенской области подтверждены случаи ковидного штамма «омикрон»

19.01.2022 | 11:29

В Пензенской области зарегистрированы пять случаев заболевания штаммом «омикрон» коронавируса.

Об этом порталу «ПензаИнформ» рассказали в среду, 19 января, в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Подтверждение пришло сегодня. Заболевшие - жители региона в возрасте от 29 до 69 лет. Никто из них не выезжал за рубеж, однако один человек путешествовал по России. Все контакты пациентов определены», - сообщила пресс-секретарь управления Вера Быкова.

По ее словам, у всех пятерых заболевание протекало в легкой форме, в госпитализации ни один из них не нуждался, все лечились на дому.

12 января главный врач Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи (больницы КИМ) Сергей Рыбалкин рассказал, что для определения вида штамма COVID-19 тесты отправляются на секвенирование, и предупредил, что медики ждут прихода омикрона в любой момент.

По словам Сергея Рыбалкина, омикрон проявляет себя как обычное респираторное заболевание: насморком, головной болью, слабостью. При этом температура может быть невысокой, однако внезапно может подскакивать до 38-39 градусов, а затем вновь снижаться.