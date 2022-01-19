Общество

В Пензенской области подтверждены случаи ковидного штамма «омикрон»

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В Пензенской области зарегистрированы пять случаев заболевания штаммом «омикрон» коронавируса.

Об этом порталу «ПензаИнформ» рассказали в среду, 19 января, в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Подтверждение пришло сегодня. Заболевшие - жители региона в возрасте от 29 до 69 лет. Никто из них не выезжал за рубеж, однако один человек путешествовал по России. Все контакты пациентов определены», - сообщила пресс-секретарь управления Вера Быкова.

По ее словам, у всех пятерых заболевание протекало в легкой форме, в госпитализации ни один из них не нуждался, все лечились на дому.

12 января главный врач Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи (больницы КИМ) Сергей Рыбалкин рассказал, что для определения вида штамма COVID-19 тесты отправляются на секвенирование, и предупредил, что медики ждут прихода омикрона в любой момент.

По словам Сергея Рыбалкина, омикрон проявляет себя как обычное респираторное заболевание: насморком, головной болью, слабостью. При этом температура может быть невысокой, однако внезапно может подскакивать до 38-39 градусов, а затем вновь снижаться.

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Гость||

По ее словам, у всех пятерых заболевание протекало в легкой форме, в госпитализации ни один из них не нуждался, все лечились на дому.

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привиты были или нет?

Гость||

Когда квадропердон ждать?

Гость||

Какой умный вирус, сказали после праздников прийти, он и пришел.

Гость||

Скорее всего привиты дважды по дважды, но мы об этом не узнаем.

Гость||

Зачем нужен этот бессмысленный ежедневный подсчет заразившихся???Какую смысловую нагрузку он несёт??? Зачем эта ежедневная статистика гражданам, которым уже все это давно фиолетово? Давайте тогда по всем болезням, которыми болеют у нас в стране, озвучивать кол-во заболевших, умерших и выздоровевших! Кому это интересно-то? Как надоело это промывание мозгов, до тошноты уже!!!

Гость||

понеслось

Гость||

Гость писал(a):

Зачем нужен этот бессмысленный ежедневный подсчет заразившихся???Какую смысловую нагрузку он несёт??? Зачем эта ежедневная статистика гражданам, которым уже все это давно фиолетово? Давайте тогда по всем болезням, которыми болеют у нас в стране, озвучивать кол-во заболевших, умерших и выздоровевших! Кому это интересно-то? Как надоело это промывание мозгов, до тошноты уже!!!
полностью согласен, особенно с этим новомодным штаммом. Логичнее было бы писать про госпитализации, количество людей в тяжелом состоянии, на ИВЛ. Но тогда развалится вся пропаганда о "страшном и ужасном вирусе"

Гость||

Ну наконец то. Думал нашу дыру стороной обойдёт, ан нет, аккурат после праздников пожаловал. Щас начнут буртасов окучивать и стращать из каждого утюга. Перекусакин ату их!!!

Гость||

Все по сценарию,сказали омикрон,значит омикрон.Диагноз правильный поставить не умеют,а здесь вон,как ловко определяют,все штамы.

Гость||

Короче, это просто простуда, а нам истерят каждый день! Про тупик расскажите лучше, вот где жп полная!

Гость||

Гость писал(a):

Короче, это просто простуда, а нам истерят каждый день!
так и есть

Гость||

Детишек готовят к мероприятию, вот придёт спутник-м и начнётся!

Гость||

Отправте лиц старше 65 на самоизоляцию и дистант. Они в силу хронич.заболеваний основные распространители. Мы очень опасаемся за эпид.обстановку и поэтому просим губернатора пожилых отправить на работе на дистант!!! Ведь есть же приказ и его никто не отменял. Просим услышать нас!!

Гость||

Да-да, всех чинков пожилых на изоляцию, срочно! И депутатов!

Гость||

Замычало, заблеяло, захрюкало стадо диванных экспертов...

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Имя: Гость
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