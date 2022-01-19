Общество

Пензенские семьи будут получать повышенные выплаты на детей

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Пензенские семьи будут получать увеличенные денежные выплаты. Об этом сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях министр труда, социальной защиты и демографии области Алексей Качан.

«С 1 января 2022 года в связи с изменением величины прожиточного минимума на детей увеличен максимальный размер ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, которая осуществляется в размере 50%, 75% или 100% от величины прожиточного минимума на детей (в 2021 году – 10 002 руб., в 2022 году – 10 402 руб.) в зависимости от среднедушевого дохода семьи», - уточнил министр.

По его словам, деньги будут перечислены на счета получателей до конца января.

Ранее сообщалось, что по общему правилу детские пособия выплачиваются за текущий месяц. В связи с этим пензенские семьи с детьми не могли получить деньги за январь в декабре, как надеялись.

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