Житель Белинского района отдал долг, чтобы не лишиться машины

18.01.2022 | 10:28

52-летний житель Белинского района едва не лишился своей «Лады» за долги. В 2020 году он перестал платить по кредитным обязательствам, в результате сумма его долга составила более 200 тысяч рублей.

Мужчина работал вахтовым методом, и судебному приставу было крайне трудно застать его для проверки имущественного положения. Однако он не оставлял попыток найти должника и регулярно посещал его домовладение.

Во время очередного выезда удача оказалась на стороне судебного пристава: он обнаружил не только вахтовика, но и его машину ВАЗ-2111.

«Когда дело дошло до ареста автомобиля, должник решил оплатить долг по кредитам в полном объеме. С учетом исполнительского сбора он составил 237 тысяч рублей. Вот так «железный друг» стал дороже денег», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.